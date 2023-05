Calciomercato, attenta Roma: “Deve ritrovarsi”

Calciomercato, la Roma sembra aver ormai chiuso per un colpo a parametro zero. Ma arriva il monito direttamente dal francese: “Un giocatore che deve ritrovarsi”

La Roma è partita alla volta di Leverkusen dove domani sera la truppa giallorossa affronterà la squadra allenata da Alonso nella semifinale di ritorno di Europa League. Si riparte dall’1-0 dell’andata targato Bove, che ha fatto mettere la testa leggermente avanti alla truppa di Mourinho.

Da quelle parti sognano il ribaltone. E anche Xabi Alonso sta preparando la trappola al suo ex tecnico. Di certo i capitolini daranno il massimo per regalare e regalarsi un’altra finale europea dopo quella di Tirana dello scorso anno. Ma se dentro il gruppo tiene banco quello che è il match di domani sera (alle 19 parlerà anche Mou in conferenza stampa che potrete seguire live con noi si Asromalive.it), la società si sta muovendo da un poco di tempo per la prossima stagione e avrebbe chiuso anche un primo colpo, a parametro zero, cosa che a Pinto riesce molto bene. Aouar, centrocampista offensivo del Lione in scadenza, sembra davvero ad un passo dal mettere nero su bianco.

Calciomercato, le parole di Cauet

A parlare del giocatore, lanciando un monito alla Roma, ci ha pensato Cauet, ex centrocampista dell’Inter che ha parlato ai microfoni di calciomercato.it durante la consueta diretta Twitch in onda su TVPLAY.

A specifica domanda sul probabile colpo giallorosso, Cauet ha lanciato un monito: “Aouar è un giocatore che fino a due anni fa era un top player in Francia, molto importante. Era tra i più forti nell’uno contro uno, sapeva fare per davvero la differenza. E’ stato a lungo infortunato, ora non è più quello di prima. Sta cercando un posto dove rilanciarsi”. Insomma, occhio a quello che potrebbe succedere attorno alle prestazioni del giocatore che come sappiamo, prima dell’arrivo di Blanc in questa stagione sulla panchina del Lione, il campo lo aveva visto davvero poco. Ma a zero è un innesto sicuramente importante. E poi sappiamo ben come Mou sappia motivare questi giocatori.