Calciomercato Roma, dietrofront improvviso: 12 milioni all’anno

Calciomercato Roma, dietrofront immediato: quattro anni di contratto a 12 milioni di euro. La svolta che fa cambiare idea al possibile colpo a parametro zero

Il suo nome è stato accostato in molteplici occasioni alla Roma. Non solo perché è un giocatore che potrebbe sicuramente alzare il livello tecnico della rosa giallorossa, ma soprattutto perché il suo contratto scade alla fine della stagione e, fino a pochi giorni fa, sembrava non avesse nessuna intenzione di rinnovarlo.

Ma le cose potrebbero cambiare proprio in questi giorni, con gli sforzi del Crystal Palace che potrebbero essere ripagati dallo stesso Zaha. Sì, secondo quanto riportato da Talk Sport proprio in questi minuti, l’esterno offensivo starebbe seriamente prendendo in considerazione la possibilità di rinnovare il proprio contratto con il club di Premier League.

Calciomercato Roma, offerta clamorosa per Zaha

L’offerta è di quelle importanti: si parla di 200mila sterline a settimana che, a conti fatti, sono quasi un milione di euro al mese. Quindi uno stipendio annuale di 12milioni, più o meno. Una somma incredibile che nessuno vorrebbe spendere per il giocatore. Ed è per questo che la situazione starebbe prendendo una piega diversa rispetto a quello che era stato pensato da Pinto.

In questo modo Zaha diverrebbe il calciatore più pagato della storia del Palace. Insomma, il lato sentimentale non esiste in questa possibile operazione. E poi c’è anche la durata del contratto: quattro anni, quindi Zaha svolterebbe in maniera totale in quella che è la sua parte finale di carriera. Questa è l’offerta che potrebbe stravolgere i pensieri di Pinto che su Zaha ci ha messo gli occhi addosso da diverso tempo. Sull’esterno offensivo, inoltre, visto quello che era il suo status contrattuale, c’erano anche diversi club del campionato inglese e si è parlato inoltre di un’offerta milionaria dall’Arabia Saudita. Ma a queste cifre, con la possibilità di rimanere nel massimo campionato inglese, il destino sembra segnato.