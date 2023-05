Calciomercato Roma, Dybala con Lautaro: il nuovo allenatore paga la clausola

Calciomercato Roma, Dybala insieme a Lautaro per una coppia tutta argentina. Il nuovo allenatore ha deciso di pagare la clausola per la Joya. Ecco quello che potrebbe succedere

La sensazione in casa Roma è che il futuro di Dybala sia strettamente legato a quello che farà José Mourinho alla fine della stagione. Il tecnico portoghese nelle ultime uscire di dubbi sul suo futuro ne ha lanciati. E non è detto – così come vi abbiamo raccontato – che rimanga. Si deciderà tutto a bocce ferme.

Nella testa dello Special One ci sono gli obiettivi da raggiungere in questa stagione. Ma c’è un club in Europa, che ha enormi possibilità economiche, che di obiettivi da raggiungere non ne ha più: il Chelsea da un poco di tempo è proiettato alla prossima annata, con la ricerca dell’allenatore che sembra ormai conclusa visto che l’annuncio di Pochettino dovrebbe essere solamente questione di giorni, e con una rosa che verrà ulteriormente rinforzata dopo lo scorso gennaio, quando i Blues hanno spesi milioni e milioni di euro sul mercato ma non hanno mai trovato quella quadra necessaria per fare risultati.

Calciomercato Roma, il Chelsea su Dybala

Insomma Pochettino sembra avere già le idee chiare per il futuro. E uno dei nomi che avrebbe chiesto alla proprietà, secondo quanto riportato da fichajes.net, sarebbe quello di Paulo Dybala, l’attaccante della Roma che nel suo contratto ha una clausola di 12 milioni di euro valida per l’estero. E non solo, in Italia si guarda anche a Lautaro Martinez.

E il Chelsea sarebbe pronto a pagarla, anche se alla fine il futuro lo deciderà lo stesso giocatore. E se Mourinho dovesse rimanere allora quel futuro dovrebbe essere ancora dentro Trigoria. A Roma Dybala è un re, coccolato e amato in maniera viscerale dal popolo giallorosso e questo alla fine potrebbe fare pure la differenza. Vedremo ovviamente quello che succederà nelle prossime settimane, ma l’estate si preannuncia calda. Bollente oseremmo dire.