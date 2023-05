Calciomercato Roma, fattore Europa: così la Juventus lo ‘soffia‘ a Mou

La Juventus non ci sta ed affonda il colpo: i bianconeri mettono la freccia e provano a battere la concorrenza. Qualificazione in Champions decisiva.

Sarà un finale di stagione che definire al cardiopalma sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo per la Roma di José Mourinho. Dopo il pareggio ottenuto sul campo del Bologna, infatti, i giallorossi voleranno in Germania per affrontare il Bayer Leverkusen nella sfida valida per il ritorno delle semifinali di Europa League.

Il classico appuntamento da non fallire per i giallorossi, che affronteranno la gara forti del successo ottenuto all’andata grazie al sigillo di Bove. Intanto, però, a calamitare l’attenzione mediatica sono anche gli spifferi di mercato che in casa giallorossa hanno cominciato da tempo a prendere quota. Sotto questo punto di vista Pinto si sta dimostrando molto attivo a cogliere quelle occasioni con le quali poter puntellare l’organico a disposizione di José M0urinho. Dopo essersi portata in vantaggio nella corsa ad Aouar, la Roma è scesa definitivamente in campo anche per N’Dicka: l’accordo per il francese, seguito da tempo, sembra essere sempre più vicino. Un altro nodo, però sarà rappresentato dalla questione riguardante le corsie esterne. A tal proposito occhio alla ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna.

Calciomercato Roma, la Juventus fa sul serio per Fresneda: lo scenario

Uno dei profili che più intriga i giallorossi è quello di Ivan Fresneda. L’esterno destro del Real Valladolid, dopo un inizio di stagione dirompente, ha catalizzato l’attenzione di molti club in giro per l’Europa pronti a darsi battaglia per il suo acquisto a suon di milione. Valutato circa 30 milioni di euro, il gioiellino classe ‘2004 ha molti estimatori in Serie A. In tempi e in modi diversi Milan, Roma e Juventus hanno effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Secondo quanto riferito da elgoldigital.com, però, la “Vecchia Signora” è pronta a far saltare il banco.

Alla luce dell’addio a fine stagione di Juan Cuadrado – al quale non sarà rinnovato il contratto in scadenza quest’estate – e del grave infortunio accorso a Mattia De Sciglio, la corsia destra bianconera si troverebbe assolutamente sguarnita. Ecco perché la Juve ha cominciato a guardarsi intorno, individuando in Fresneda l’innesto giusto da consegnare a Fresneda. Dopo averlo seguito già lo scorso inverno, i bianconeri hanno riattivato il canale con il Valladolid per il millenial. La volontà della Juve è infatti quella di riuscire a trovare l’accordo con il club spagnolo in tempi relativamente brevi. Per avvicinarsi alle richieste del Valladolid, però, per la Juve sarà indispensabile qualificarsi in Champions League. Eventualità che, alla luce della sentenza ormai imminente della Procura Federale sul caso plusvalenze, potrebbe non essere così scontata.