Calciomercato Roma, l’attaccante in Serie A: sfida al Milan

Calciomercato Roma, l’attaccante per la prossima stagione è in Serie A: Tiago Pinto sfida il Milan

Il futuro è tutto da scrivere per una serie di motivi. Forse quello principale è lo stipendio altissimo che gli riconosce un club che di certo non è tra quelli big della Serie A: tre milioni di euro, mica pochi per il Bologna.

Avrete capito che parliamo di Arnautovic, l’attaccante di Thiago Motta che ha deciso anche di comprare casa vicino Bologna, non è sicuro di rimanere il prossimo anno in Emilia. La situazione sta sicuramente prendendo una piega diversa nelle ultime settimane, visto che il tecnico ne centellina l’impiego perché – secondo la Gazzetta dello Sport – per lui il nome, e il passato, non conta proprio. Pretende da tutti il massimo durante ogni seduta di allenamento e in campo ci va realmente chi merita.

Calciomercato Roma, sfida al Milan per Arnautovic

Morale della favola? Non si conosce con chiarezza il futuro. Tant’è che la Roma lo avrebbe messo nel mirino. Un corteggiamento iniziato da un poco di tempo e che potrebbe ritornare pressante nei prossimi mesi, soprattutto se la situazione degenerasse del tutto. Occhi però, perché in Serie A anche un altro club, alla ricerca di un attaccante, ci avrebbe messo gli occhi addosso. E parliamo del Milan.

Si profila quindi quello che potrebbe essere uno scontro nella massima serie per le prestazioni dell’attaccante del Bologna. Che l’anno scorso, ricordiamo, era anche nel mirino della Juventus prima che i bianconeri decidessero in seguito di andare su Milik. Un profilo quindi che piace a molti club e che potrebbe di conseguenza tornare in auge tra poche settimane quando a bocce ferme tutti i club cominceranno a muoversi per rinforzare la propria rosa. Anche la Roma ha diversi obiettivi nel mirino. E Arnautovic potrebbe essere realmente uno di questi, soprattutto perché ancora non è arrivata una decisione definitiva su Dybala.