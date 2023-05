Formazione illecita e derby da ripetere: arriva la decisione UFFICIALE

Formazione illecita e derby da ripetere: arriva il ricorso UFFICIALE. Ecco quello che potrebbe succedere nelle prossime ore

Non è un caso simile a quanto successo con la Roma, con Fonseca che in Coppa Italia ha fatto sei cambi perdendo in questo modo a tavolino. Ma poco ci manca. Intanto la notizia è che il Getafe ha deciso di fare ricorso dopo la gara dello scorso weekend contro il Real Madrid. E il motivo è presto spiegato.

Secondo il Getafe la squadra di Carlo Ancelotti, che stasera affronta il Manchester City nella finale di ritorno della Champions League, ha commesso un errore nel momento di un cambio. Il minuto è l’84, e il tecnico italiano aveva deciso di togliere dal campo Asensio per far entrare Odriozola. Quest’ultimo fa il suo ingresso ma nel frattempo si è fatto male Camavinga, con Carletto che decide di cambiare ovviamente il nome del giocatore da sostituire. Alla fine ci riesce, ma il problema, tirato fuori dai dirigenti del Getafe, è che la sostituzione a loro modesto avviso era già stata completata, quindi Asensio non avrebbe avuto il diritto di tornare dentro il terreno di gioco.

Cambio sbagliato, ricorso contro il Real Madrid