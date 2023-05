Mourinho ha rifiutato il Psg: il motivo sciocca la Francia

Mourinho ha rifiutato il PSG: arriva il clamoroso annuncio sul futuro dell’attuale mister della Roma che spiazza tutti.

Il nome di José continua a rappresentare certamente uno dei maggiormente discussi, in casa Roma e non solo. Come chiaro e noto, infatti, il tecnico giallorosso ha un contratto in scadenza nel 2024 che, alla luce della delicata situazione su nobili panchine europee nonché di una posizione rispetto al club giallorosso non ancora disambiguata, lascia intendere come a fine estate non sia da escludersi del tutto un ipotetico addio.

Quest’ultimo, ovviamente, non riceverebbe il benestare di una piazza che ha sin da subito manifestato grande legame e vicinanza ad un tecnico che ha aiutato non poco a ricompattare l’ambiente e la squadra, conducendola all’importante trionfo di Tirana e, ad oggi, ancora impegnata in una stagione che potrebbe offrire la possibilità di centrare il grande obiettivo di inizio anno, la qualificazione in Champions League.

Anche in base a quanto sarà raccolto prossimamente, si potrà comprendere quale sarà la rispettiva scelta dei Friedkin e del portoghese circa un rapporto iniziato con grande volontà di riscatto nonché con un entusiasmo generalizzato che l’annuncio inatteso del club generò circa due anni fa, proprio a ridosso di una semifinale di Europa League.

Niente PSG per Mourinho, Campos decisivo: le ultime dalla Francia

A 24 mesi di distanza si registrano certamente importanti cambiamenti e, in particolar modo, passi in avanti palesi del club e della squadra, consapevoli del valore dello Special One, destinato ad essere oggetto di discussione per non poco tempo anche nelle prossime settimane, a ridosso di un’estate che tante novità potrebbe regalare su plurimi fronti.

Le squadre accostate al nobilissimo personaggio di Setubal sono numerose e di spessore: in particolar modo, si era diffusa con una certa veemenza la consapevolezza di poter vedere José approdare alla corte del PSG, soprattutto in nome del bel rapporto che lo accomuna al dirigente dei parigini, Luis Campos.

Su tale fronte, come si legge sulle colonne de “Le Parisien”, però, non sembrerebbe esserci nulla di concreto. Le penne francesi evidenziano, infatti, come non sia mai stata avviata alcuna trattativa fra Mendes e il ds appena citato, in nome di una motivazione che avrebbe quasi del clamoroso. Mourinho, così come Campos, non vorrebbe infatti compromettere con eventuali ingerenze professionali l’amicizia che lo lega al dirigente e, proprio per tale motivo, quello che sembrava poter essere un motivo di avvicinamento del tecnico al mondo parigino rischia di rivelarsi inavvertitamente una condizione per far tramontare un’importante pista.