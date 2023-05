40 milioni inaspettati: Pinto l’ha venduto

Calciomercato Roma, addio e 40 milioni immediati. Sacrificio immediato per le casse giallorosse: Pinto ha deciso.

Come sovente evidenziato, il prossimo calciomercato passerà sicuramente da quanto raccolto dalla squadra nel corso di queste settimane finali di stagione, prossime al sentenziare in modo netto e importantissimo su plurimi fronti. Questo a partire già da stasera, quando la squadra di Mourinho affronterà per la seconda volta in sette giorni il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, con il quale è in palio un pass per una Budapest divenuta meta ambitissima anche per Juventus e Siviglia.

In attesa di comprendere quelli che saranno i responsi provenienti da Germania e Spagna, ai piani alti di Trigoria sembrano essere state avviate già da tempo le operazioni volte ad apparecchiare nel migliore dei modi il prossimo futuro, tenendo in considerazione una molteplicità di aspetti che permetta di corroborare la squadra laddove necessario ma, al contempo, di rispettare anche le esigenze finanziarie di un club che sa da tempo molto bene di osservare scrupolosamente equilibri economici.

Calciomercato Roma, addio Ibanez: 40 milioni in Premier League

Proprio per tale motivo, si è sovente evidenziato l’importanza che gli obiettivi da raggiungere nel corso delle prossime settimane potrebbe avere anche sulle future decisioni societarie. Il club, ad oggi, sa bene di dover prossimamente comprendere quale sia il futuro di Mourinho, in lizza al corpo di valutazioni da porre a conclusione quanto prima al fine di ben impostare la prossima campagna acquisti.

Ricordando delle su citate esigenze economiche va detto, però, che indipendentemente dalla posizione di José e dagli obiettivi raggiunti, Tiago Pinto e colleghi sembrano intenzionati a migliorare la squadra con intelligenza, spendendo le giuste cifre e, al contempo, concretizzando operazioni in uscita che allontanino gli esuberi o quegli elementi considerati sacrificabili alle giuste condizioni.

Tra questi rientra Roger Ibanez, inamovibile difensore di Mourinho ma fin qui reduce da qualche sbavatura che ne ha messo in evidenza una tenuta psicologica non sempre saldissima. Il brasiliano è valutato dalla società tra i 35 e i 40 milioni di euro, alla luce dei margini di crescita garantiti da un’età ancora tenera da un punto di vista calcistico. Secondo Calciomercatoweb.it, in particolar modo, l’ex Atalanta potrebbe approdare in Premier League, laddove l’Aston Villa di Emery avrebbe iniziato a muovere i primi passi per arrivare al difensore.