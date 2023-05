Bayer-Roma, infortunio e cambio immediato: ennesimo guaio per Mourinho

Bayer-Roma, la sua partita dura mezz’ora: guaio muscolare e slot bruciato per Mourinho. Che aveva intuito la situazione e si era fatto trovare pronto

Un altro infortunio muscolare. Questa volta a Spinazzola, che poco dopo la mezz’ora si è seduto in mezzo al campo. Qualche segnale lo aveva mandato qualche istante prima, visto che Mou aveva mandato a scaldarsi Zalewski. E pochi istanti dopo il cambio.

Non si conoscono ancora le condizioni dell’esterno, ovviamente, e si attendono delle notizie. Ma lo staff medico giallorosso ha fasciato la coscia sinistra dell’esterno appena si è accomodato in panchina. Non stava facendo male Spinazzola, ma nemmeno benissimo in questo avvio di gara che la Roma ha passato soprattutto a difendersi. Ma uno slot in meno per i cambi e una soluzione in meno in panchina per Mou. Si attendono adesso, ovviamente, delle notizie sulle condizioni di Spinazzola. Ma se è un guaio muscolare come si crede, e come si è visto in questi momenti, visto che manca davvero pochissimo alla fine della stagione potrebbe dire addio anticipato a questa annata, anche per lui maledetta. Si spera possa non essere così.