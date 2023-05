Bayer-Roma, le probabili formazioni: sorpresa Mourinho in attacco

Bayer Leverkusen-Roma, qualche arma in più per Mourinho: le possibili scelte in vista della sfida all’allievo Xabi Alonso.

Siamo ormai prossimi all’assistere quella che si appresta ad essere la gara più importante della stagione fino a questo momento per gli uomini di Mourinho, attesi dagli almeno novanta minuti contro il Bayer Leverkusen dopo il vantaggio di 1-0 ottenuto all’andata grazie al gol di Edoardo Bove, arrivato nello spezzone centrale di una gara affrontata dai giallorossi con la solita cattiveria e fame da parte dei giallorossi.

Questi ultimi dovranno essere stasera bravi a sfruttare il margine di vantaggio ottenuto in casa, con la consapevolezza delle numerose insidie che però si celano dietro le qualità e l’ambiente delle Aspirine di Xabi Alonso, già giovedì scorso in grado di mettere diverse volte in difficoltà le retrovie capitoline. I motivi di interesse della gara si apprestano ad essere numerosi, a partire dall’incrocio tra due allenatori agli antipodi di carriera e palmares e accomunati da amicizia ed ex rapporti professionali, come emerso dal rispetto da ambedue palesato vicendevolmente.

Probabili formazioni Bayer Leverkusen-Roma: così Xabi Alonso e Mourinho

Ciò che ha catturato maggiormente l’attenzione in casa Roma nelle ultime settimane, non unicamente per la gara di Europa League, sono state le condizioni dei diversi elementi costretti al forfait per motivi di varia natura. Come noto a tutti, infatti, la Roma ha affrontato uno spezzone determinante di stagione senza diversi di quegli elementi annoverabili senza dubbio tra la spina dorsale della compagine allenata da Mourinho.

In tale direzione, dunque, sono andate alcune scelte di gestione anche in occasione dell’ultima sfida di campionato, finalizzate al preservare fisicamente i plurimi giocatori recuperati nel corso di queste settimana e che, come ammesso dallo stesso allenatore, sembrerebbero poter essere pronti a dare un contributo importante, in base a valutazioni ponderate dal mister e dal proprio staff. In attesa di comprendere quali saranno le ponderazioni ufficiali di Mourinho e, al contempo, ricordando le assenze di Koussonou, Andrich e Bellarabi (oltre che Schick), i probabili schieramenti potrebbero essere i seguenti.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Hradecky; Hincapié, Tapsoba, Tah; Frimpong, Palacios, Amiri, Bakker; Diaby, Hlozek, Wirtz.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibañez; Zalewski, Bove, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Belotti, Abraham.