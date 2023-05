Bayer-Roma momentaneamente sospesa, ecco quello che è successo

Bayer-Roma, a inizio ripresa il match è stato momentaneamente sospeso, ecco quello che è successo

Partita sospesa a inizio secondo tempo. Dalla curva del Bayer Leverkusen sono stati accesi dei fumogeni che non hanno permesso la visuale. Poi dopo due minuti di stop il gioco è regolarmente ripreso. Ma ancora l visuale non è delle migliori. Mourinho ha subito fatto capire che non si poteva continuare a giocare. E l’arbitro ha deciso di sospendere per qualche minuto.