Calciomercato Roma, annuncio ‘ufficiale’ e addio scontato. Il futuro sembra ormai segnato, ecco cosa sta succedendo.

Le tante vicende di campo impediscono attualmente di guardare con troppa veemenza e attenzione al prossimo futuro e, in particolar modo, ad un calciomercato che, anche in casa Roma, potrebbe generare non pochi cambiamenti, impattando in tale modo su quella che, almeno sulla carta, potrebbe rappresentare la terza stagione di José Mourinho all’ombra del Colosseo.

Proprio il futuro del tecnico, a campionato concluso, rappresenterà l’aspetto da disambiguare nel minor tempo possibile, alla luce del valore discriminante che esso potrebbe avere ai fini degli imminenti apparecchiamenti alle strategie societarie. Queste ultime, ovviamente, passeranno soprattutto dal margine di manovra che gli obiettivi raggiunti nelle prossime settimane garantiranno a Tiago Pinto e colleghi, fino a questo momento bravi e attenti nella ricerca di un equilibrio tra la costruzione di una rosa competitiva e il rispetto di paletti finanziari imposti ai e dai Friedkin.

Calciomercato Roma, Kluivert ha già deciso: l’annuncio che dice tutto

Come emerso anche dal modus operandi delle scorse estati, pure nel prossimo trimestre estivo si cercherà di intervenire in quei reparti che abbiano palesato le defezioni maggiori e, consequenzialmente, le necessità di intervento più importanti. Parallelamente, non meno snobbabile sarà il lavoro in uscita, laddove non poche novità sono giunte nel recente passato, come evidenziato dalle plurime cessioni concretizzate sin dall’approdo dello Special One.

Oltre che di entusiasmi e speranze, l’ingaggio del portoghese ha fatto da catalisi anche ad una pratica epurativa che ha visto, in poco tempo, andar via numerosi di quei giocatori finiti ai margini del progetto. Tra questi, figura sicuramente Justin Kluivert, osservato da José la scorsa estate dopo l’esperienza al Nizza. Non ci volle molto affinché, però, il tecnico giallorosso confermasse la propria scelta di non puntare sull’esterno olandese, approdato quindi in prestito al Valencia.

Dopo 8 reti in 25 partite, Justin sembrerebbe essersi pian piano ritrovato, raggiungendo una valutazione che, almeno secondo la Roma, tocca i 15 milioni di euro. Questa la cifra richiesta da Tiago Pinto per il riscatto da parte dei Pipistrelli che, per ora, non avrebbero manifestato grandi aperture a queste condizioni. La posizione del figlio d’arte, però, parrebbe intanto ben chiara, stando anche alle sue recenti dichiarazioni ai microfoni spagnoli di Dazn.

“Mi piacerebbe restare: sto bene qui e mi diverto. Vedremo se sarà possibile, ma mi piacerebbe restare“. Questa la posizione maturata: una sorta di assist al club giallorosso e un occhiolino alla società spagnola, presso la quale sembrerebbe essersi pian piano ritrovato.