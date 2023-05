Calciomercato Roma, non solo N’Dicka: nuovo jolly dalla Bundesliga

Calciomercato Roma, dalla Germania trapelano importanti aggiornamenti circa l’interessamento dei giallorossi per il giovane difensore. Pinto ci ha preso gusto.

Acquisti mirati, in grado di imprimere una svolta importante all’organico senza stravolgere quegli equilibri economici che nelle ultime sessioni di calciomercato hanno rappresentato il leit-motiv degli uomini mercato della Roma. Sotto questi auspici si materializzerà l’inizio di una campagna trasferimenti che vede i giallorossi recitare già un ruolo tutt’altro che banale.

Soprattutto dalla Bundesliga potrebbero materializzarsi occasioni importanti per il settore difensivo. Del resto proprio il reparto arretrato è una delle zone del campo maggiormente sotto osservazione da Tiago Pinto. Non è un caso che i capitolini abbiano mosso passi concreti per la definizione dell’affare N’Dicka, che non ha rinnovato il suo contratto con l‘Eintracht Francoforte in scadenza nel 2023. Per il francese, seguito con insistenza anche da altri club in giro per l’Europa, siamo ormai al rettilineo finale, con l’accordo che sembra ormai essere in cassaforte. Tuttavia quello del difensore francese classe ’99 potrebbe non essere l’unica chance offerta dalla Bundesliga.

Calciomercato Roma, Pinto monitora Elvedi: lo scenario

Secondo quanto riferito da Nau.ch, infatti, la Roma sarebbe interessata anche a Nico Elvedi, difensore elvetico legato al Borussia Mönchengladbach da un contratto in scadenza nel 2024. I giallorossi si sarebbero resi protagonisti dei primi sondaggi esplorativi per capire la fattibilità di un’operazione che potrebbe non comportare un esborso cash importante.

La condicio sine qua non, però, è rappresentata dall‘eventuale permanenza nella Capitale di José Mourinho. Elvedi, infatti, sarebbe lusingato all’idea di approdare in giallorosso soprattutto se fosse Mourinho il tecnico della Roma. Una situazione che chiaramente avrà nelle prossime settimane uno snodo cruciale. Rispetto all’affare N’Dicka, però, per Elvedi la Roma non ha ancora affondato il colpo e si è limitata, per adesso, a tastare esplorativamente il terreno, per comprendere eventuali margini di manovra. Staremo a vedere cosa succederà.