Calciomercato Roma, promessa Mourinho: affare saltato ufficialmente

Calciomercato Roma, le parole del padre sulla sua permanenza in giallorosso e quel messaggio che non è passato inosservato.

Mancano poche ore ormai prima del fischio d’inizio di Bayer Leverkusen-Roma, gara di ritorno delle semifinali di Europa League. Appuntamento al quale i giallorossi di José Mourinho si presentano forti della vittoria dell’andata che rappresenta una buona base da cui partire. Tuttavia servirà una prestazione importante sotto tutti i punti di vista per riuscire ad avere la meglio della compagine di Xavi Alonso, che all’Olimpico ha dimostrato di avere idee di gioco e coraggio.

Oltre al calcio giocato, però, in queste intense settimane primaverili a tenere banco sono anche le indiscrezioni di mercato, con Pinto che sta setacciando diverse piste con le quali poter rinforzare l’organico a disposizione di José Mourinho. Sotto questo punto di vista le indiscrezioni legate al futuro di Aouar e N’Dicka sempre più in orbita Roma hanno ormai preso definitivamente quota. Il mercato in entrata della Roma, però, sarà chiaramente influenzato dalle mosse in uscita dei giallorossi.

Calciomercato Roma, Svilar svela tutto: la promessa di Mourinho

Interessanti, a tal proposito, le ultime dichiarazioni che trapelano dal Belgio. A parlare è stato infatti Ratko Svilar, padre del portiere giallorosso, che ai microfoni del portale olandese Het Laatste Nieuws ha fornito dettagli importanti circa la permanenza dell’estremo difensore giallorosso nella Capitale.

Svilar ha infatti una promessa fatta all’ex portiere del Benfica proprio da José Mourinho. Ecco quanto riferito da Ratko Svilar: “Un prestito? Non credevo fosse una cattiva idea, ma non vogliono lasciarlo andare. Mou vuole assolutamente tenerlo e dice a Mile che si ritaglierà la sua occasione”.

Svilar ha poi continuato: “In passato si sono manifestati anche interessamenti dall’Inghilterra e dalla Spagna. Inoltre, ci sono sempre state squadre dal Belgio che volevano prenderlo in prestito. Inoltre c’erano anche altri tre club che volevano prenderlo gratis la scorsa estate”.