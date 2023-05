Formazioni ufficiali Bayer Leverkusen-Roma: sorprese in attacco

Formazioni ufficiali Bayer Leverkusen-Roma, ecco le scelte di Mourinho per il match di questa sera, quello che decide la stagione

Sarà una battaglia per la Roma, contro un Bayer Leverkusen che vuole la rimonta. I giallorossi partono dall’1-0 dell’andata, quello firmato da Bove, all’Olimpico, la scorsa settimana. Un risultato prezioso, da difendere con le unghie e con i denti, da difendere a tutti i costi.

Vincere stasera, o pareggiare, visto che la Roma gioca per il doppio risultato, significherebbe andare a Budapest per l’ultimo atto di questa manifestazione. Ormai l’obiettivo è questo per Mourinho, che lo ha fatto capire anche domenica pomeriggio in quel di Bologna quando ha fatto riposare tutti i big. Arrivare in Champions League cercando in tutti i modi di vincere questa coppa. Intanto c’è da prendersi una finale che potrebbe essere storica, che potrebbe essere la seconda in due anni.

Formazioni ufficiali Bayer Leverkusen-Roma, le scelte di Mourinho

Ed eccoci arrivati a pochi minuti della partita. Ed ecco quindi che Mou ha fatto le sue scelte di formazione. C’era curiosità per capire, visto che sono disponibili, cosa avesse fatto lo Special One con Smalling, Dybala e Wijnaldum. Ormai non ci sono più segreti , le scelte sono state fatte.

Non c’è nessuno dei tre, come preventivato, nell’undici titolare. Mourinho però manda un segnale importante alla squadra: se la gioca con due punte, Belotti e Abraham, con Pellegrini alle spalle. Fiducia a Bove, insieme a Matic in mezzo al campo. Dietro ancora Cristante in mezzo alla difesa.

Dall’altro lato anche Alonso in campo ha una sorpresa: prima punta sarà Azmoun, un elemento che la Roma in passato ha seguito sul mercato.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Demirbay, Palacios, Bakker; Diaby, Wirtz; Azmoun. All.: Xabi Alonso

ROMA (3-4-2-1): Rui Patrício; Mancini, Cristante, Ibañez; Celik, Bove, Matić, Spinazzola; Pellegrini; Belotti, Abraham. All.: Mourinho