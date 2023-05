Inchiesta Juventus, il ministro Giorgetti: “Sequestro dello stadio”

Caso Juventus ed attesa sulle decisioni della Giustizia sportiva intorno all’inchiesta che riguarda i bianconeri. Ecco l’annuncio del ministro Giorgetti: “Andrebbero colpiti i beni”

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, è intervenuto sull’inchiesta che coinvolge la Juventus. La società bianconera è finita nel mirino della Giustizia sportiva, che ha già cambiato due volte la classifica italiana. In seguito ai risvolti dell’inchiesta Prisma, sul filone delle plusvalenze, i bianconeri si sono visti prima sottrarre poi restituire 15 punti di penalizzazione. Il ministro rilancia una nuova ipotesi di sanzione in caso di colpevolezza giudiziaria.

I bianconeri sono in attesa della data del 22 maggio, quando la Corte d’Appello Federale potrebbe nuovamente sanzionare la Juventus. Sul caso che coinvolge la società piemontese è intervenuto anche l’Onorevole Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia in Italia. Il politico rilancia una nuova idea di sanzione, che non toccherebbe i risultati sportivi ma i beni materiali della società bianconera. Il ministro ha parlato in occasione degli Internazionali d’Italia di tennis, toccando il tema della giustizia sportiva nel calcio italiano.

Inchiesta Juventus e attesa per la sentenza, il Ministro Giorgetti: “Perché togliere punti?”

Tra pochi giorni la Giustizia sportiva sarà chiamata a pronunciarsi nuovamente sul caso Juventus. La squadra allenata da Massimiliano Allegri questa sera sarà in campo, al pari della Roma di Mourinho, per la semifinale di ritorno di Europa League. In attesa di nuovi risvolti sull’inchiesta Prisma ecco le parole del ministro Giorgetti, che rilancia il possibile sequestro dei beni nei confronti dei bianconeri.

Le parole di Giorgetti aprono ad una nuova sanzione: “Se la Juventus, e dico se, ha fatto un falso in bilancio perché togliere i punti? Se ragionassimo come Agenzie delle Entrate le sequestrino lo stadio che nel caso della Juve è un bene di proprietà.” Il ministro rilancia un’ipotesi che avrebbe del clamoroso e che andrebbe a toccare direttamente i beni della società piemontese. Ecco il video con l’annuncio del titolare del dicastero dell’economia e delle finanze.