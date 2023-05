Milan-Roma, via libera ufficiale: “Opportunità doverosa”

Calciomercato Roma, le parole del tecnico non lasciano spazio a dubbi: l’apertura è appena arrivata. Svolta ufficiale.

Il valzer delle punte come ogni estate potrebbe rappresentare la variabile impazzita anche della prossima sessione di calciomercato. Ne sa qualcosa la Roma, con i giallorossi che sicuramente valuteranno quelle occasioni che di volta in volta dovessero presentarsi.

Molto dipenderà anche e soprattutto dal futuro di Tammy Abraham. Il numero 9 giallorosso fin qui non si è reso protagonista di una stagione esaltante: dopo un inizio di 2023 importante, l’ex Chelsea sembra essere ritornato in quell’imbuto che sta pendendo come una spada di Damocle sulle sue prestazioni. Qualche spiffero dall’Inghilterra è ritornato ad accostare Abraham con una certa insistenza a diversi club inglesi. Al momento non si segnalano segnali concreti, anche se chiaramente si tratta di una traccia da monitorare con attenzione. Indipendentemente da questo, però, anche alla luce delle difficoltà riscontrate da Andrea Belotti, Pinto sta cominciando a lavorare sotto traccia per cogliere eventualmente chances importanti con cui puntellare il reparto.

Calciomercato Roma, le parole di Motta sul futuro di Arnautovic

Uno dei nomi che direttamente o indirettamente è entrato in orbita Roma nelle ultime settimane è quello di Marko Arnautovic, reduce da una stagione tutt’altro che esaltante con la maglia del Bologna. L’infortunio patito dal gigante austriaco ha avuto un ruolo tutt’altro che indifferente, anche se la sensazione è che Thiago Motta non si strapperebbe i capelli in caso di cessione dell’ex Inter.

Nel corso della conferenza stampa di antivigilia alla sfida con la Cremonese, del resto, Motta ha parlato anche del futuro di Arnautovic, non chiudendo affatto le porte ad un suo addio. Ecco quanto riferito:

“Non abbiamo nessuna problema personale, si tratta soltanto di scelte tecniche, è solo per quello che vedo in campo e per il bene del Bologna. Avete parlato moltissimo di lui, lo avete già inserito in altre squadre mentre noi stiamo pensando alla Cremonese. Nel caso in cui dovessero arrivare squadre per Arnautovic che ha 34 anni, squadre che comunque puntano o giocano in Europa, credo che sia doveroso e giusto che possa avere una grande opportunità per giocarci.”

Ricordiamo che almeno per il momento il club più interessato all’acquisto di Arnautovic è il Milan. I rossoneri, visti i problemi fisici accorsi a Ibrahimovic e al rendimento tutt’altro che positivo di Origi, sono alla ricerca di un totem che possa far rifiatare all’occorrenza Olivier Giroud.