Mourinho al PSG e gran ritorno Juventus: “Può ribaltare tutto”

Mourinho al PSG e intreccio con la Juventus: ci sono anche Conte e Zidane. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Tante questioni andranno affrontate nel corso del prossimo periodo in casa Roma e non solo. I giallorossi sono in questa parentesi attesi da una serie di impegni non poco importanti, destinati ad avere un certo impatto con ogni probabilità anche sulle imminenti decisioni future da parte del club su plurimi aspetti, legati al calciomercato e non solo. In base a risultati e piazzamenti, infatti, ai piani alti di Trigoria sarà possibile comprendere quale possa essere la strada giusta da seguire in estate, al fine di un felice apparecchiamento per i prossimi anni.

In lizza alle questioni da affrontare e risolvere figura sicuramente la posizione di José Mourinho, contrattualmente legato alla Roma per un altro anno ma sulla cui permanenza nessuno sembrerebbe essere in grado di maturare nette garanzie. Questo anche alla luce di una pluralità di aspetti che non interessano il solo mondo giallorosso ma, più in generale, un crogiuolo di fattori che abbracciano anche le plurime questioni di nobile interesse in Italia e nel continente europeo tutto da un punto di vista calcistico.

Addio Mourinho e intreccio Conte-Zidane: c’è anche la Juventus

In Europa, infatti, non pochi cambiamenti sembrerebbero destinati ad infiammare la prossima estate, soprattutto sul fronte di possibili cambi in panchina presso nobili realtà e società, anche in Serie A. In questo gioco di incastri, un nome come quello di Mourinho non può certamente essere esentato da possibili ingerenze e coinvolgimenti, come appreso anche nel corso di questi mesi.

Dallo stesso allenatore, dopo Roma-Empoli, era arrivata la rivelazione che nelle settimane precedenti, durante la pausa per il Mondiale in Qatar, avrebbe potuto lasciare i giallorossi. Se la procrastinazione sia stata di soli pochi mesi oppure no lo si capirà tra non molto. Intanto, in questa fase, sono destinate ad avere un’importante eco le parole di Sebastien Frey a Tv Play di Calciomercato.it, così espressosi circa la possibilità di vedere lo Special One approdare al PSG.

“Zidane al 99.99 non andrà al PSG per tanti motivi, essendo marsigliese non può allenare il Paris. Fossi Spalletti, vista l’impresa, resterei a Napoli visto che il club intende aprire un ciclo iniziato con lui: sarebbe giusto si continuasse su questa strada. Sentendo la confusione caotica odierna al PSG, l’unico personaggio che può ribaltare questo caos è Mourinho“.

“Le voci arrivano anche in Francia ma non ti posso dire di più: dal mio punto di vista ti direi due nomi che possono salvare questo club. Uno è appunto Mourinho e l’altro, forse, Antonio Conte. Credo che Zidane alla Juve sarebbe un segnale ma secondo me c’è qualcosa tra le parti. Se chiudo gli occhi, per rivedere la grande Juve immagino Zidane in panchina e Del Piero presidente onorario”.