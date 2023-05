Nuovo terremoto FIGC, UFFICIALE: un anno di squalifica

Squalifica ufficiale in Serie A, intervento definitivo del TFN: coinvolto il direttore di gara di Inter-Empoli.

Storia singolare quanto triste e particolare, quella emersa nel corso di questi giorni e che, come emerso dal comunicato ufficiale ha interessato il nostro campionato in occasione di una gara dell’Inter a inizio 2023. I fatti risalirebbero alla fase immediatamente successiva al ritorno in campo, in seguito alla pausa insolita nel periodo di novembre e dicembre per i mondiali in Qatar e hanno interessato l’incrocio casalingo dell’Inter contro l’Empoli di Zanetti, terminata con la vittoria dei toscani per 0-1.

Gli eventi non hanno riguardato il risultato a sorpresa o questioni del genere quanto, piuttosto, una singolare proposta giunta all’arbitro Rapuano, direttore della gara in questione e contattato prima del fischio di inizio da un membro AIA, responsabile dei fisioterapisti, finito al centro di una storia che continuerà certamente a far discutere e a generare conseguenze importanti.

Terremoto FIGC, terremoto in Serie A: il comunicato UFFICIALE

L’arbitro Antonio Rapuano, nelle ore immediatamente precedenti alla partita, aveva denunciato al designatore arbitrale Gianluca Rocchi le parole e il comportamento del membro AIA, Claudio Defina, il quale aveva avanzato tramite messaggio una proposta abbastanza esplicita circa la conduzione della gara. “Sai, con un mio amico ogni tanto faccio la bolletta scommettendo sulle ammonizioni degli arbitri. Sentiamoci su Telegram“.

La gravità dei fatti ha subito catalizzato importanti reazioni relative alla posizione di Claudio Defina, deferito prontamente da parte della Procura Federale in data 9 marzo 2023, come si legge nel dispositivo pubblicato dal TFN, dopo le vane giustificazioni dell’imputato che aveva cercato nel fraintendimento un alibi che permettesse di evitare compromissioni particolari della propria posizione.

Le giustificazioni non sono state però state ritenute sufficienti dalla Procura Federale che, come si può leggere nel comunicato UFFICIALE della Figc arriva ad una decisione lapidaria quanto importante. Il documento, strutturato in “deferimento; fase istruttoria e dibattimento” si conclude in questo modo. “Il Tribunale Federale- Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Salvatore Claudio Defina la sanzione di mesi 12 (dodici) di squalifica“.