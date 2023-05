Voti Bayer-Roma 0-0: difesa super, capolavoro Mourinho

Voti Bayer Leverkusen-Roma, si è da poco conclusa la partita in Germania. Ecco le nostre valutazioni sulla prestazione dei giallorossi

Si è da poco concluso il match in Germania. Ed è finita 0-0. Un risultato che basta e avanza ai giallorossi per andare in finale di Europa League. Una partita di sofferenza. Una partita da Special One e per cuori forti. E alla fine a fare festa è la truppa dello Special One. Che si emoziona a fine match e va ad esultare sotto lo spicchio dei tifosi giallorossi.

Una Roma perfetta in fase difensiva. Che ha concesso quello che doveva concedere. Ma alla fine quello che conta è solo una cosa. Che la Roma va a Budapest. Con merito. E con un condottiero enorme in panchina.

Voti Bayer Leverkusen-Roma, i nostri voti

Matic è un professore in mezzo. E le prende tutti. Il serbo è il migliore in campo. Insieme a Bove. E poi anche Mancini va a baciare Sebino Nela in diretta Rai. Anche lui ha fatto una partita enorme.

Nessun bocciato. Non ce ne possono essere dopo una partita del genere. Dopo un traguardo del genere. Non ci può essere un bocciato. La Roma ha dato tutto quello che poteva dare. E adesso la Serie A diventa qualcosa da non pensare. Il pensiero fisso deve essere l’ultimo atto di questa manifestazione. Ecco quindi i nostri voti

ROMA (3-4-2-1): Rui Patrício 7,5; Mancini 7,5, Cristante 7, Ibañez 7; Celik 6,5 (75′ Smalling sv), Bove 8, Matić 8, Spinazzola 65 (33’pt Zalewski 7); Pellegrini 7,5; Belotti 6 (1’st Wijnaldum 6,5), Abraham 7. All.: Mourinho