Addio Mourinho, gran ritorno e contatti avviati con il sostituto: Guardiola decisivo

Addio Mourinho e doppia scelta già pronta: intreccio con Ancelotti e l’allievo dello Special One. Ecco cosa sta succedendo.

Settimane bollenti e caldissime su tanti fronti, in Serie A e non solo. Se nel nostro campionato l’unica grande sentenza, giunta da tanto tempo e da circa due settimane in modo ufficiale, ha riguardato la vittoria del Napoli, va sottolineato come tante altre questioni e aspetti restano ancora apertissime e in grado di generare un’attenzione tutt’altro che marginale. In casa Roma, ovviamente, c’è attesa per un rush finale che ha ancora tanto da offrire e, in particolar modo, che potrebbe permettere agli uomini di Mourinho di arrivare in Champions League, da sempre rappresentante grande anelito del club.

A fine stagione, poi, sarà ovviamente possibile trarre le giuste conclusioni su tanti aspetti, a partire dalla posizione di uno Special One che, dopo due anni nella Capitale, potrebbe decidere di onorare almeno per un altro anno il contratto oppure lasciare anzitempo la Capitale. I fattori che potrebbero impattare su tale questione sono numerosi e andranno certamente a intrecciarsi con una delicata situazione sulle panchine europee non proprio statica.

Addio Mourinho e contatti avviati con l’alternativa: Guardiola decisivo

Il nome di Mourinho, in queste ultime settimane, è stato accostato con una certa veemenza al PSG, considerato come meta ideale per un gestore di grandi giocatori come lui e, soprattutto, per una personalità carismatica che andrebbe, in questo caso, a ricoprire il non semplice incarico di ripristinare un equilibrio da tempo mancante all’ombra della Torre Eiffel.

In realtà, come in molti ricorderanno, tanti altri club hanno rappresentato papabile approdo per lo Special One, accostato ad una Premier League dove sembrerebbero iniziati i primi incastri sulle più nobili panchine. Non va dimenticata, però, la situazione Real Madrid, laddove si sta respirando in queste ore un’aria pesante dopo il dominio totale del Manchester City di Guardiola sui Blancos di Ancelotti.

Senza rinnegare la grandezza delle Merengues e dell’operato del mister italiano in Spagna, una separazione tra le due componenti resta non impossibile, alla luce di quanto riferito in queste ore da El Nacional. Secondo le penne iberiche, in particolar modo, Florentino Perez avrebbe messo nel mirino una rosa di nomi per iniziare un nuovo percorso con Courtois e colleghi. In lizza figura lo svincolato Zidane, con il quale sarebbero stati avviati i contatti.

Senza dimenticare di alternative quali Nagelsmann e Xabi Alonso, anche il nome di Mourinho figura in questo corpo di potenziali allenatori per il prossimo campionato. José, stando a quanto si legge, è un nome che figura sul tavolo del Real, un ritorno presso le cui fila rappresenterebbe una notizia dalla eco non poco importante.