Calciomercato Roma, l’agente esce allo scoperto: “Due club interessati”

Calciomercato Roma, l’agente esce allo scoperto e lo fa in diretta: “Due club interessati”. Ecco le sue parole pochi minuti fa

Il suo nome è stato accostato anche alla Roma, ma non solo: anche alla Juventus e pure all’Udinese. E in Italia lui ci ha giocato già, con la maglia della Fiorentina. Chiaro che stiamo parlando di Bellerin, esterno difensivo, che a quanto pare e così come vi abbiamo raccontato nel corso degli ultimi mesi, anche la Roma, forse, ha trattato.

A svelare il retroscena ci ha pensato Albert Botines, agente del calciatore, che ha parlato pochi minuti fa ai microfoni di calciomercato.it durante la consueta diretta Twitch in onda su TVPLAY. Dando comunque una priorità alle possibili scelte del giocatore, ma non chiudendo per nulla la porta a quella che potrebbe essere una destinazione italiana per la prossima annata.

Calciomercato Roma, il retroscena su Bellerin

“Uno o due club italiani sono state interessati a Bellerin, sia la scorsa estate che a gennaio. La sua priorità rimanere allo Sporting anche se sembra pure possibile quello che è un ritorno in Spagna. Al momento comunque è tutto prematuro, la sua idea è quella di rimanere in Portogallo”.

Così Botines, che ha confermato quello che anche in queste colonne abbiamo scritto. Bellerin, classe 1995, potrebbe essere un innesto anche low-cost, con una certa esperienza anche in Italia, e che forse potrebbe fare al caso della Roma. Soprattutto a destra, dove Karsdorp non solo ha chiuso in anticipo la propria stagione ma potrebbe anche aver chiuso in anticipo la sua esperienza alla Roma. Vedremo quello che succederà nei prossimi mesi ma l’opzione Bellerin rimane vive. E su questo non possono esserci dubbi.