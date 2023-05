Calciomercato Roma, l’agente fa felici i tifosi: “Primo passo per il rinnovo”

Calciomercato Roma, dopo la finale conquistata la notizia che fa felici i tifosi: l’agente conferma tutto per il rinnovo del contratto.

La Roma di José Mourinho sta cercando di scrivere la storia. Il cammino in Europa di questa rosa rispecchia in pieno la filosofia del mister, l’abnegazione, il sacrificio, tutto per raggiungere un unico risultato, la vittoria finale. I giallorossi a Budapest hanno la possibilità di alzare al cielo il secondo trofeo europeo di fila, ed il merito non può che essere dello Special One.

Una partita sporca e di sofferenza, dove la Roma non ha quasi mai cercato la via del gol, ma solo di difendere quel vantaggio dato da Edoardo Bove. Non era semplice, e non lo sarebbe stato con tutti i titolari, figuriamoci con una rosa ridotta all’osso dagli infortuni, ma la voglia e la grinta in campo hanno fatto la differenza.

Dalla finale di Europa League però può dipendere molto del futuro di questa società, soprattutto perché in caso di vittoria alla Roma sarebbe garantito l’accesso alla prossima Champions League addirittura come testa di serie, ma non solo.

Da questo potrebbe dipendere molto anche la prossima campagna acquisti, che potrebbe essersi già “sbloccata” grazie all’annuncio dell’agente del calciatore che ha rassicurato i tifosi in vista dell’imminente rinnovo.

Calciomercato Roma, il rinnovo a un passo: l’agente fa felice i tifosi

In vista di un futuro ancora tutto da definire la Roma nel frattempo stacca il pass per la finale di Europa League, seconda finale europea consecutiva, e scaccia via i fantasmi di una stagione fin troppo altalenante e condizionata dagli infortuni.

Il futuro di molti calciatori è ancora da chiarire, come ad esempio quello di Dybala e Wijnaldum, per i quali ancora niente è scontato, soprattutto in caso di mancata qualificazione in Champions. Se per loro regna l’incertezza per un altro calciatore invece sembra essere tutto già scritto.

Stiamo parlando di Edoardo Bove, autore della rete decisiva contro il Leverkusen che ha mandato la Roma in finale. Il suo agente è intervenuto ai microfoni di TvPlay ed ha parlato appunto delle scelte future del suo assistito:

“Stiamo parlando con la Roma, è chiaro che io non ho voluto forzare niente. C’è stata una prima chiacchierata molto molto informale a margine anche di altre questioni di cui ho parlato con Tiago Pinto, però secondo me non era il timing giusto per affrontare, soprattutto concludere la cosa qui. È giusto che si finisca la stagione, Edo deve continuare a essere concentrato, ancora non è finita. È sicuramente stato fatto un grandissimo passo ma ripeto la concentrazione sui prossimi obiettivi della Roma è fondamentale. Lui deve continuare così a stare sereno e tranquillo e continuare a crescere ma soprattutto deve divertirsi perché quando si diverte fa la differenza”.