Calciomercato Roma, Maldini brucia Pinto: contatti avviati

Calciomercato Roma, dopo l’eliminazione dalla Champions League il Milan ha iniziato a lavorare per la prossima stagione. Maldini brucia Pinto: contatti avviati

Paolo Maldini ha deciso di bruciare le tappe, anche perché dopo la semifinale persa contro l’Inter, sono state molte le critiche al dirigente rossonero. Un mercato sbagliato – ma col senno di poi è assai più semplice – e alcune scelte (ha preferito De Ketelaere a Dybala ha detto) che ora sono davvero sotto osservazione. Tant’è, inoltre, che qualcuno ha parlato di un Maldini sotto esame da parte della società rossonera, visto che Pioli dovrebbe in ogni caso rimanere al proprio posto.

Discorsi che alla Roma interessano poco. Interessa, invece, quelli che potrebbero essere gli intrecci di mercato per la prossima stagione. Intrecci che coinvolgono anche Pinto. Soprattutto in una scelta. La cosa certa è che lui alla fine della stagione il Chelsea lo lascerà, perché è diventato è un esubero. Il suo contratto scade nel 2024 quindi è anche un’occasione a buon mercato. Su Loftus Cheek, però, secondo le informazioni riportate da Di Marzio, il Milan si sarebbe già mosso.

Calciomercato Roma, il Milan avvia i contatti per Loftus Cheek

Maldini vuole giocare d’anticipo. E vuole chiudere l’operazione, evidentemente, sfruttando anche i buoni rapporti che ha con i Blues, visti alcuni affari degli anni passati. La dirigenza rossonera ritiene che il centrocampista possa avere le caratteristiche adatte per il progetto di Pioli. E allora ecco l’affondo che potrebbe anche rivelarsi quello decisivo.

Insomma, il Milan vuole fare dei passi in avanti nell’operazione. Bruciando Pinto. Ma non solo: chiudendo anche le possibilità all’Inter che lo avrebbe potuto accettare, si diceva fino a qualche giorno fa, come contropartita tecnica nella possibile operazione che potrebbe portare Onana al Chelsea. Ma i rossoneri hanno deciso di fare sul serio. E vogliono chiudere presto per evitare sorprese.