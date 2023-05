Calciomercato Roma, tentazione Champions: Pinto resta in corsa

Calciomercato Roma, la Champions lo fa tentennare nonostante l’offerta economica importante. E anche Pinto in questo modo resta in corsa per il colpo a zero

La situazione sembrava chiara fino a pochi giorni fa, con un’offerta economica di quasi 12 milioni all’anno e con una firma ormai pronta per essere messa sul prolungamento del contratto. Ma le cose a quanto pare sono tutt’altro che decise e ovviamente questo interessa anche la Roma.

La squadra di Mourinho ieri sera ha conquistato la finale di Europa League e il prossimo 31 maggio giocherà contro il Siviglia a Budapest. Vincere la manifestazione vorrebbe dire centrare una qualificazione fondamentale alla prossima Champions League, che potrebbe regalare a Tiago Pinto anche un tesoretto da investire sul mercato. Per il momento il dirigente giallorosso si è mosso però soprattutto per dei colpi a paramentro zero, e dopo aver quasi chiuso per Aouar, l’obiettivo è quello di chiudere per Ndicka e non perdere di vista nemmeno Zaha, l’esterno offensivo del Crystal Palace in scadenza accostato diverse volte ai giallorossi.

Calciomercato Roma, la situazione Zaha

Se fino a qualche giorno fa si parlava di quel prolungamento – davanti ad un’offerta economica davvero irrinunciabile che lo avrebbe fatto diventare il giocatore più pagato della storia – oggi, Footmercato, sottolinea come anche il Marsiglia di Tudor si sia iscritto alla corsa per il giocatore.

E non molla nemmeno l’Arsenal di Arteta, che giocherà la Champions League il prossimo anno, che ha proprio in questo fatto la possibilità di far tentennare Zaha. Di certo però c’è una cosa: nessuno in Europa offrirebbe i soldi che il Palace ha messo sul piatto per farlo rimanere, e solamente se venissero confermate le voci di un interesse dell’Arabia Saudita allora Zaha potrebbe prendere lo stesso stipendio. Se non più alto. Insomma, in ogni caso, la situazione è tutt’altro che decisa con Pinto che ovviamente non perde d’occhio né il giocatore e nemmeno i possibili sviluppi. In caso di qualificazione alla prossima Champions il colpo sarebbe meno difficile.