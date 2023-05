Cassano, la finale della Roma va di traverso: dettaglio video

Cassano torna a parlare della Roma e della storica finale di Europa League raggiunta: il dettaglio però non è sfuggito ai tifosi giallorossi

Nel mondo dei programmi in streaming hanno trovato la propria casa Antonio Cassano, Bobo Vieri, Lele Adani e Nicola Ventola. Questi quattro hanno dato vita ad un programma molto seguito su Twitch nel quale parlano degli eventi che ruotano intorno al mondo del pallone in maniera ironica e decisamente sopra le righe.

Una delle star principali dello show è proprio Antonio Cassano. L’ex Roma e Sampdoria è finito spesso al centro delle critiche da parte dei tifosi per i pensieri spesso controcorrente espressi durante le dirette, come ad esempio quando definì Haaland un giocatore poco funzionale al gioco di Guardiola e che avrebbe faticato e non poco ad adattarsi in Premier.

Cassano non sdegna di parlare della Roma, in particolare però di José Mourinho, con il quale si è scatenata una vera e propria faida a suon di dichiarazioni non proprio intrise di affetto da parte di entrambi. Fantantonio però è anche un ex della Roma, alla quale si definisce molto legato, tuttavia in un video apparso sulla sua pagina Instagram i tifosi hanno notato un particolare non da poco proprio mentre parla della finale raggiunta dagli uomini di Mourinho.

Cassano, la finale della Roma gli va di traverso: il dettaglio non sfugge ai tifosi

Personaggio ormai di una fama in un certo senso “unica”, Antonio Cassano nonostante le critiche non sdegna di dare la sua opinione in merito ai fatti di cronaca recenti che riguardano il mondo del calcio. Ieri sera la Roma ha conquistato la finale di Europa League, ed il barese ha voluto dire la sua attraverso un video apparso sui social.

Nel video in questione l’ex Roma analizza la partita di ieri dei giallorossi, togliendosi ancora una volta qualche sassolino dalla scarpa:

“Ieri la Roma mi ha ricordato la Longobarda di Oronzo Canà. Sono contentissimo, io sono affezionato alla Roma ma non è possibile, risse litigi, non hanno fatto mezza azione per 98 minuti. L’allenatore dirà che la squadra è speciale, quello è speciale, ma lui è un grande fortunato”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonio Cassano (@antoniocassano)

“Si dirà non che ha fatto cag**e, ma che ha raggiunto la finale che l’anno scorso ha vinto la Conference. Ha avuto fortuna nel sorteggio ha beccato squadre che sulla carta erano più deboli. Io devo analizzare la partita, una cosa vergognosa, ma lui dirà che è arrivato in finale o che ha vinto. Brava la Roma ma lui ha fatto cag**e”

Il dettaglio che non è sfuggito però è che ad inizio video, nel dirsi contento per i giallorossi, le sue parole sembrano andargli di traverso nel vero senso della parola, cosa che ha scatenato i commenti dei supporter romanisti, che non hanno perdonato l’ennesima frecciata al proprio condottiero.