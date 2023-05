Fiorentina-Roma: ufficiali gli orari della penultima giornata di Serie A

Fiorentina-Roma, sono ufficiali gli orari della penultima di Serie A: ecco tutte le date e gli orari rilasciati dalla Lega Calcio

Il campionato di Serie A volge al termine. La Roma in questa stagione è stata condizionata e non poco dal suo cammino europeo, questo ha fatto si che la squadra perdesse non pochi punti in campionato, come testimonia l’attuale sesto posto in classifica.

“Senza l’Europa saremmo terzi”, così diceva José Mourinho, che terzo in classifica lo era veramente, prima di dover fare i conti con la delicata situazione infortuni che ha condizionato le sue scelte. Probabilmente lo Special One aveva ragione, visti soprattutto i risultati delle concorrenti per la Champions, tuttavia i punti persi con le piccole sono tanti, troppi.

La Cremonese è un esempio. Prima di giocare contro i giallorossi infatti la neopromossa non aveva ancora vinto una partita in Serie A, ma non è l’unica macchia della stagione della Roma. Anche contro il Sassuolo tra andata e ritorno la squadra ha conquistato un solo punto, e questo ha condizionato il cammino in Serie A

Queste ultime partite però devono essere giocate senza rimpianti, in Europa come in campionato, nel frattempo però la Lega Calcio ha rilasciato una nota con gli orari ufficiali della penultima gara di Serie A, ecco tutte le info.

Fiorentina-Roma, ecco data e orari ufficiali del penultimo match di Serie A

Un finale di campionato da onorare, nonostante l’impegno europeo. La Roma non può che pensare alla finale, soprattutto visto l’alto rischio di infortuni che attanaglia i migliori elementi della rosa. Ecco perché se da un lato ci si aspetta che la squadra si preservi per la finale, dall’altro non si può pensare di abbandonare totalmente il campionato e rischiare di ritrovarsi al settimo posto.

Settimo posto che, in caso di vittoria della viola in Coppa Italia, non garantirebbe l’accesso alla prossima Conference League, e che quindi vorrebbe dire un anno fuori dall’Europa, che in termini di ranking potrebbe affossare la Roma dopo esser riuscita ad entrare nella top 10.

Impossibile fare calcoli, nel frattempo però la Lega Calcio ha rilasciato una nota ufficiale con le date e gli orari della penultima gara di campionato, che vede i giallorossi impegnai in trasferta contro la Fiorentina.