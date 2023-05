Nuovo colpo di scena Mou, riecco il Psg: hanno già deciso

Addio Mourinho a fine stagione e tensione con Pinto, la posizione è chiara: i giocatori della Roma hanno già deciso.

Ad un solo anno dalla finale di Conference League, il non a caso definito Special One ha condotto nella serata di ieri Pellegrini e colleghi in fondo al percorso di una competizione europea per la seconda stagione consecutiva. La crescita catalizzata dal suo approdo è stato in questi mesi costante quanto evidente, nonché finalizzato all’aumentare il livello di un club che, con il suo ingaggio, ha prontamente palesato aneliti al miglioramento e all’espansione del proprio nome, in termini sportivi e commerciali.

Il ‘marchio’ Mourinho è certamente stato riconoscibile a larghi tratti nel corso di una stagione dove la Roma ha sempre palesato grande unità e compattezza, oltre che capacità di gestire i momenti più delicati. Quanto vissuto in queste ultime settimane è certamente un chiaro esempio, alla luce dei tanti infortuni e, consequenzialmente, di una gestione delle risorse che ha visto il portoghese dover fare i conti con evidenti defezioni nell’affrontare i reiterati impegni capitati in questo rush finale.

A circa dieci giorni dall’appuntamento più importante della stagione e del recente passato giallorosso, il campionato ha però ancora qualcosa da offrire ai fini di un approdo tra le prime quattro, per una qualificazione in Champions che, come noto, potrebbe passare anche per il risultato che sarà sentenziato alla Puskas Arena il prossimo 31 maggio.

Mourinho al PSG e tensione con Tiago Pinto: la posizione dei giocatori della Roma

La data segnata in rosso sul calendario dei tifosi della Roma è proprio questa, in vista del sapore di spartiacque che potrebbe assumere ai fini dei prossimi apparecchiamenti alle stagioni che verranno da parte di dirigenza e proprietà. Il legame quasi viscerale nato tra i tifosi della Roma e Mourinho è bello nella sua imperturbabile veemenza e che, da contratto, sembrerebbe poter legare questi due enti divenuti quasi indissolubili per almeno un altro anno.

La permanenza di José, come da tempo noto, non è però cosa certa e, circa un possibile addio alla Roma, arrivano in queste ore dal Daily Mail importantissimi aggiornamenti. Le penne inglesi sottolineano, infatti, come Mou sia ancora in pienissimo mirino del PSG, prossimo al salutare Galtier a fine campionato. Il nome di José resta in lizza, alla luce della potenza economica dei parigini che potrebbe permettere allo Special One di avere a disposizione un margine di manovra economico a dir poco ampio rispetto a quello concesso ai Friedkin nella Capitale.

La stessa fonte parla di rapporti tesi con il connazionale Tiago Pinto e, soprattutto, di una possibile ingerenza che un addio a Mourinho potrebbe avere sulle scelte dei tanti calciatori protagonisti della stagione attuale. Questi ultimi sono legati al proprio mister e da un sentitissimo legame professionale e umano che potrebbe portare anche loro a salutare la Capitale a fine anno qualora la propria guida, non solo tecnica, decidesse di salutare.

Tempi ancora però troppo poco maturi per comprendere le eventuali evoluzioni e ripercussioni. La posta in palio è elevatissima per pensare a tutto ciò che non riguardi l’unica cosa che attualmente conta in casa Roma: il presente.