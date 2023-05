Roma, biglietti polverizzati: sold out immediato per Budapest

Roma, la passione dei tifosi è travolgente grazie alla finale di Europa League raggiunta: biglietti polverizzati e Budapest è già sold out

È tutto vero, la Roma è in finale di Europa League! Il camino degli uomini di Mourinho è stato difficile è ricco di insidie, ma i nostri ragazzi sono riusciti alla fine nella storica impresa di raggiungere la finale, l’ultimo step che separa lo Special One dall’ennesimo trofeo conquistato in carriera.

Il doppio confronto con il Leverkusen è stato forse il più ostico, con la squadra decimata dagli infortuni e l’allenatore costretto ad adottare una tattica ancora più difensiva, tattica che però ha ripagato eccome le sofferenze dei tifosi.

Potrà non essere la Roma più “bella” vista negli ultimi anni, ma senza dubbio la più efficace. Troppe volte abbiamo visto una squadra giocare bene, per poi ritrovarsi a marzo senza più obbiettivi da raggiungere, ecco perché questo traguardo deve avere tutto un altro valore.

Emozioni che alcuno hanno già vissuto nel 91 contro l’Inter, ma per tanti ragazzi nati dopo quella data sarà un qualcosa di unico, e forse irripetibile, ecco perché i tifosi giallorossi non hanno esitato nell’acquisto dei tagliandi messi a disposizione dalla Uefa, che sono stati letteralmente polverizzati.

Roma, sale la febbre da finale: biglietti polverizzati e settore già sold out

Nel corso della mattinata sono stati messi in vendita i biglietti per la finale di Europa League in programma il prossimo 31 maggio a Budapest. La vendita era divisa in due fasi, con la prima riservata agli abbonati, con 10 mila biglietti disponibili, mentre la seconda partita alle 17 riservata al resto del tifo romanista, con 6 mila tagliandi disponibili.

La passione dei tifosi romani è incontenibile, dopotutto questo potrebbe essere un evento più unico che raro, e questo si è ripercosso sulla cosa per l’acquisto. Oltre 10 mila persone in fila, ore di attesa per acquistare un biglietto per assicurarsi il posto a Budapest, ma molti purtroppo sono rimasti delusi.

I settori riservati ai romanisti infatti sono già terminati, e ci si aspetta un’invasione giallorossa nelle strade della capitale ungherese, con molti altri tifosi che sui social hanno dichiarato di voler partire anche se sprovvisti del biglietto, a dimostrazione del grande amore che lega la squadra alla sua gente.