Squalifica UFFICIALE: il titolarissimo salta Roma-Siviglia. Ecco quello che è successo nei minuti finali del match contro la Juventus

La finale sarà Roma-Siviglia. A Budapest. Gli andalusi ai supplementari hanno buttato fuori la Juventus, con la rete di Lamela, un ex Roma, che ha mandato in Paradiso gli spagnoli. Che però, nell’ultimo match della propria stagione, non potranno contare su un titolarissimo, uno che ha perso la testa proprio nei tempi supplementari.

Sì, c’è stato un cartellino rosso: solamente in questo modo poteva saltare la partita. Ed è arrivato per Acuna, per perdita di tempo. Nel secondo tempo supplementare. Non ci sarà quindi contro la Roma. Una perdita importante per Mendilibar. Anche se da quelle parti hanno diversi elementi che sono pronti a prendere il posto. C’è il Papu Gomez, ad esempio, uno che è entrato nel finale. Ma ci sono altri giocatori in mezzo al campo che possono sostituirlo.

Squalifica UFFICIALE, Acuna salta la Roma

Insomma, Acuna non ci sarà. E chissà cosa starà pensando adesso. E in partite come quella che si preannuncia a Budapest sappiamo benissimo che uno con la sua cattiveria e con la sua grinta può fare la differenza.

Un problema in meno per la Roma. Anche se Mourinho dovrà recuperare tutti quelli che ha fuori e adesso dovrà valutare quelle che sono le condizioni di Spinazzola, uscito nel primo tempo per un problema muscolare alla coscia sinistra.