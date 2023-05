Calciomercato Roma, colpo di scena Morata: firma subito

Calciomercato Roma, la situazione legata all’attaccante continua a calamitare l’attenzione mediatica: le ultime dalla Spagna.

L’importantissimo pareggio strappato sul campo del Bayer Leverkusen, valso l’accesso alla finale di Europa League, ha fornito per l’ennesima volta la testimonianza tangibile del modo con il quale José Mourinho è riuscito a fornire la sua impronta alla squadra. Corta, aggressiva, coriacea e molto attenta a proteggere il vantaggio acquisito all’andata, i giallorossi sono riusciti a portare fino un fondo un pareggio dal peso specifico enorme.

Nel frattempo, però, la dirigenza capitolina è al lavoro per migliorare l’organico e rinforzare la rosa in quei settori del campo in cui si potrebbero manifestare delle occasioni importanti nel corso delle prossime settimane. In quest’ottica sono da collocare i contatti sempre più fitti per Aouar e N’Dicka, ma non solo. Uno dei reparti sotto la lente di ingrandimento di Pinto sarà sicuramente l’attacco, dal momento che Abraham e Belotti in questa stagione hanno faticato e non poco a trovare quella continuità di rendimento che ci si aspettava. Sorprende fino ad un certo punto, dunque, che alla Roma siano stati accostati diversi profili per l’attacco. Tra questi il profilo di Alvaro Morata nel corso delle ultime settimane è ritornato a prendere quota con una certa insistenza.

Calciomercato Roma, Morata-Atletico Madrid: passi avanti per il rinnovo

Legato all’Atletico Madrid da un contratto in scadenza nel 2024, l’attaccante spagnolo in questa stagione è riuscito a ritagliarsi un discreto spazio, mettendo a segno 15 reti complessive, impreziosite da tre assist. Il suo futuro fino a qualche settimana sembrava piuttosto incerta, al punto che era stata caldeggiata con insistenza l’ipotesi di un clamoroso ritorno di Morata in Serie A, con Juve e Milan potenzialmente interessate.

Quanto trapela dalla Spagna, però, può far definitivamente “rientrare” il caso. Secondo quanto riferito da Relevo, infatti, i contatti andati avanti nelle ultime ore tra l’entourage di Morata e gli uomini mercato dell’Atletico per il rinnovo del contratto hanno fatto registrare importanti passi in avanti. L’accordo definitivo non è stato ancora raggiunto ma trapelano sensazioni positive a riguardo. Trapela un generale ottimismo, con le prossime settimane che potrebbero essere importanti per suggellare definitivamente l’accordo. Milan e Juve, al momento, non hanno fatto ancora nessuna mossa per lui e potrebbero essere anticipate da questo blitz dell’Atletico.