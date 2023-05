Calciomercato Roma, incasso sfumato: sostituto gratis già pronto

Calciomercato Roma, addio da circa 15 milioni di euro e sostituto già pronto. Futuro segnato e decisione presa.

L’importanza dei tanti impegni che attendono la Roma nelle settimane finali di stagione impedisce di poter concentrarsi in modo veemente su quelle che saranno le questioni di cui discutere e dibattere a fine campionato ai piani alti di Trigoria. Plurimi, infatti, i tasselli da incastrare nel giusto modo per ben continuare a costruire quel puzzle giallorosso che sembra aver nuovamente trovato unità ed entusiasmo in questo biennio targato Mourinho.

Come più volte sottolineato, la posizione legata al futuro dello Special One resta la questione destinata a generare maggiore attenzione e attesa in casa Roma, alla luce del valore aggiunto che, anche in questi mesi, il portoghese ha dimostrato essere. Le due finali europee fin qui raggiunte non sono certamente un caso, così come quella compatta e unisona mentalità che ha guidato Pellegrini e colleghi fin qui, nei momenti più e meno belli.

Ciò spiega il motivo per il quale, dal mese di giugno, andrà prontamente disambiguato il futuro di chi, indipendentemente da quanto accadrà, lascerà un profondo ricordo nel cuore dei tifosi della Roma. La speranza dai più condivisa è quella di poter assistere alla permanenza di Mourinho, certamente dipendente dagli obiettivi raggiunti al termine di questa stagione ma, ancor di più, da quel rapporto con i Friedkin dal quale dipenderà la sentenza finale circa l’ormai divenuta vexata quaestio.

Calciomercato Roma, addio Kluivert e bottino sfumato: nome già pronto

In base alle garanzie e agli obiettivi sarà possibile comprendere se ci siano i presupposti per vedere José continuare un progetto nel quale è sembrato fin qui felicemente inserito, forte soprattutto di un viscerale legame con una piazza che lo ha amato e supportato sin dal primo giorno. Slegandoci momentaneamente da tale questione, va però evidenziato come, con ogni probabilità, il prossimo calciomercato seguirà una falsariga simile a quella delle recenti campagne acquisti.

Una certa attenzione andrà rivolta in particolar modo alle uscite, ai fini di un percorso epurativo che permetta altresì di corroborare le casse dei Friedkin con mirati e intelligenti entrate. Su tale fronte, non sfuggano gli ultimi aggiornamenti di El Gol Digital sul futuro di Justin Kluivert. Reduce da una bella stagione al Valencia (soprattutto dopo l’addio di Gattuso) l’olandese sembra comunque destinato a salutare il Valencia, alla luce dell’impossibilità economica dei Pipistrelli di garantire il versamento nelle casse della Roma dei 15 milioni richiesti da Pinto.

Il club spagnolo è infatti alla ricerca di un approdo funzionale e conveniente, ingaggiabile a costo zero o a prezzo stracciato. La stessa fonte, dunque, evidenzia come, al netto della vana volontà di voler continuare a puntare su Kluivert, ci sia una concreta e abbordabile pista, coerente con le esigenze societarie. Ci si riferisce a quella che porta al nome di Sergi Canos, esterno talentuoso ma reduce da anni non eccelsi che non ne hanno comunque fatto dimenticare abilità e talento.

Cresciuto e plasmato nelle giovanili di Barcellona e Liverpool, è il nome ideale anche per una situazione contrattuale che gli permetterà di svincolarsi dal Brentford a giugno, quando la sua esperienza in prestito all’Olympiakos sarà esaurita.