Calciomercato Roma, incontro allo stadio e sorpasso

Calciomercato Roma, incontro nel fine settimana e invito allo stadio. Firma e sorpasso bianconero sempre più concreti.

In attesa della gara più importante dell’anno per gli uomini di Mourinho, restano numerose le questioni da affrontare e plasmare in vista del prossimo futuro. Abbiamo spesso evidenziato come la posizione del mister, ad esempi, rappresenti una delle questioni più calde e interessanti del momento, alla luce di una scadenza contrattuale nel 2024 che non sembra tranquillizzare del tutto i tifosi. Questi ultimi sembrano consapevoli di poter vedere il futuro d i José dipendere da quanto sarà raccolto dalla squadra in termini di obiettivi nel corso di questo rush finale.

Discriminante fondamentale sarà però anche la rispettiva e reciproca posizione di Mourinho e dei Friedkin con questi ultimi chiamati più genericamente da un importante lavoro finalizzato al migliorare la squadra, preservandola dai tanti aspetti positivi fin qui palesati ma, al contempo, plasmandone e perfezionandone quegli aspetti che non abbiano funzionato del tutto fin qui. Restano comunque discorsi prematuri, soprattutto in un momento cruciale e delicato come quello attuale, destinato a regalare ancora importanti impegni a Pellegrini e compagni, sul campo europeo ma anche in un campionato che andrà affrontato con serietà ed equilibrio ai fini di una ponderata gestione delle energie.

Calciomercato Roma, incontro allo stadio per Zaha

La singolarità di mesi e settimane come quelle correnti è però legata soprattutto al dover cercare di operare e intervenire con intelligenza e tempestività per apparecchiare il prossimo futuro, con la bravura e la capacità di non distogliere però lo sguardo dal presente, strettamente connesso con ciò che verrà.

Ai piani alti di Trigoria sembrano saperlo molto bene, come emerso dai tanti scenari di mercato emersi nel corso di questi mesi e che hanno fin qui restituito consapevolezza nel fatto che gli addetti ai lavori abbiano monitorato con attenzione giocatori importanti e in grado di poter approdare alle giuste condizioni. Restano però da trovare ancora gli incastri giusti per molteplici situazioni, in attesa di rese o affondi definitivi quando a fine stagione sarà possibile avere un quadro più chiaro.

Su tale fronte, dunque, non sfugga come però l’ingerenza di altre realtà e club potrebbe avere un peso non trascurabile. L’esempio di Wilfred Zaha è da questo punto di vista fortemente emblematico. Prossimo alla scadenza, l’attaccante del Crystal Palace è da tempo finito nel mirino anche della Roma, alla luce di qualità e situazione contrattuale che lo rendono a dir poco appetibile. Monitorato da tanti club europei e attraente anche nel ricco campionato saudita, il futuro di Zaha sembrerebbe però essere prossimo ad una svolta.

Sulla base di quanto raccolto da Sports Digitale negli scorsi giorni, Goal.com ha infatti evidenziato come il prossimo club dell’ivoriano possa essere il Fenerbahce, con conseguente sorpasso al Galatsaray, annoverabili tra i tanti interessati al numero 11. L’agente di quest’ultimo, in particolar modo, è stato avvistato a Istanbul, allo stadio del Fenerbahce in occasione della sfida al Trabzonspor. Un segnale importante e che sembra poter tingere di bianconero il futuro dell’eclettico e valoroso profilo.