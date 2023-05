Juventus, colpo di grazia Chiné: “Retrocessione in Serie B”

Juventus in Serie B, la posizione di Chiné è sempre più delineata. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla decisione della FIGC.

Al di là delle tante emozioni e discussioni nate all’ombra del Colosseo nel corso di queste ultime ore, sono tante le novità che stanno toccando il mondo calcistico italiano in lato senso. In questo rush finale di stagione, mentre la Roma si prepara a chiosare degnamente il campionato e a preparare nel migliore dei modi l’appuntamento più importante dell’anno, plurimi cambiamenti e sovversioni sembrerebbero destinati a tangere la Serie A.

Questo alla luce, in particolar modo, delle ultime novità che stanno toccando il mondo Juventus, le evoluzioni relativamente al quale potrebbero impattare con non poca veemenza sugli equilibri del campionato tutto. Ancora potenzialmente in corsa per la lotta Champions League, gli uomini di Allegri vengono dalla fresca e cogente delusione contro il Siviglia, generata dalla rimonta targata dai due ex Serie A, Suso e Lamela.

Un’eventuale vittoria nella competizione Uefa avrebbe rappresentato per la Vecchia Signora una sorta di paracadute per una stagione che resta insufficiente, al netto dei riconoscimenti che possono essere attribuiti a squadra e allenatore nel gestire una delicata situazione societaria che molto più impatto avrebbe potuto avere sul rendimento dei giocatori.

Juventus in Serie B, colpo di grazia Chiné: ecco cosa sta succedendo

Pochissimi, dunque, gli obiettivi rimasti a questi ultimi, dopo l’addio all’Europa League e ad una Coppa Italia salutata dopo lo scacco rimediato circa un mese fa contro l’Inter, in uno dei tanti appuntamenti della stagione non ben gestiti e affrontati da Vlahovic e colleghi. Ciò che però adesso interessa con maggiore attenzione tutto il mondo Juventus risulta essere il futuro che i processi giudiziari potrebbero assegnare al club bianconero.

Di quest’ultimo si è detto e scritto non poco, in seguito alle plurime evoluzioni registratesi sulle decisioni del Collegio di Garanzia e su eventuali revoche dopo il ripristino dei quindici punti inizialmente sottratti. In particolar modo, in queste ultime ore si registra un importante aggiornamento, riferito dal giornalista Marcello Chirico.

A sua detta, infatti, la FIGC avrebbe applicato un nuovo deferimento alla Juventus, relativamente alla seconda parentesi dell’inchiesta Prisma su stipendi, partnership e procuratori. La posizione di Chiné, ad oggi, sembrerebbe chiarissima: chiedere la retrocessione in Serie B. Seguiranno aggiornamenti.