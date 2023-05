Mourinho ‘fatto fuori’ da Allegri: ha già detto sì

Il futuro di Mourinho nonostante tutto rimane in bilico. Ma solamente una squadra al momento potrebbe essere interessata al portoghese. Che però pensa anche ad Allegri

José Mourinho ha portato la Roma alla seconda finale europea consecutiva. Ma il futuro è ancora tutto da scrivere. Si sappiamo benissimo, purtroppo, che lo Special One ancora non ha avuto nessun incontro con i Friedkin, proprietati del club, per capire cosa fare l’anno prossimo, e il suo nome è circolato per altre società.

A partire dal Real Madrid: ma Ancelotti dovrebbe chiudere il suo contratto con i madrileni il prossimo anno e quindi lo spazio non ci sarebbe. Mentre sono accese le voci di un possibile approdo in Francia, al Psg per essere del tutto trasparenti, che dopo un solo anno dovrebbe dare il benservito a Galtier che domani sera potrebbe pure vincere il campionato. Ma il cammino in Champions League è stato cattivo, se non di più, e allora un cambio è nell’aria. E il nome di Mourinho a quanto pare stuzzica da quelle parti. Ma secondo TuttoSport in edicola questa mattina i parigini potrebbero anche cambiare obiettivo.

Allegri al Psg, Mourinho “fatto fuori”

Il tecnico della Juventus, legato da un contratto di 9milioni di euro all’anno, potrebbe aver concluso la sua esperienza in bianconero. Si parla di scintille con Calvo, Ceo della società piemontese, che non avrebbe gradito l’eliminazione dall’Europa League che costringerà i bianconeri a chiudere un secondo anno senza titoli. E da quelle parti quindi sono in corso delle valutazioni.

Valutazioni che potrebbero portare ad un addio alla fine dell’anno soprattutto se il Psg dovesse presentare un’offerta al tecnico che a quanto pare sarebbe pure contento di questo interesse. In questo modo le strade per un addio di Mourinho alla Roma sarebbero praticamente chiuse. Ed è quello che tutti i tifosi giallorossi ovviamente sperano. Vederlo ancora dalle parti di Trigoria.