Patteggiamento saltato e penalizzazione Juve: il CONI respinge la FIGC

Patteggiamento saltato e penalizzazione Juventus, il CONI ha rispedito indietro la richiesta della FIGC che poi ha deciso di deferire la Juventus. Ecco quello che è successo

L’accordo, almeno secondo quanto riportato da TuttoSport in edicola questa mattina, sarebbe stato trovato. Me è stato il Coni a bloccare tutto. Almeno per ora. Tiene banco ovviamente in queste ore il secondo deferimento contro la Juventus, quello che riguarda la manovra stipendi negli anni del Covid. E tiene banco quella che potrebbe essere una seconda penalizzazione per i bianconeri, da scontare quest’anno o il prossimo anno addirittura. Ancora questo è tutto in alto mare.

Si è parlato nei mesi scorsi anche di quello che poteva essere un patteggiamento da parte della società che da un poco di mesi vede Ferrero come presidente che ha preso il posto del dimissionario Agnelli. Ma di questo per ora non c’è traccia anche se, svela il quotidiano torinese, un accordo era praticamente trovato per la soddisfazione della Procura Federale. “Il contenuto dell’intesa, non essendo ancora stato istituito il processo, è però dovuto passare al vaglio della Procura Generale del CONI, che ha posto una sola – si legge – ma dirimente, obiezione: quella della recidiva, dato che le violazioni riguardo il secondo fascicolo si sovrapporrebbero perfettamente a quelle del primo. Articolo 4.1 prima e articolo 4.1 dopo”. E qui sembrerebbe essere saltato tutto.

Patteggiamento saltato e penalizzazione Juventus, il retroscena

Il problema non sarebbe stato insormontabile, ma risolvibile solamente in un modo, con un’apposita “argomentazione che però forse per il timore di esporsi troppo, la Procura Federale non avrebbe presentato”. E così di conseguenza è arrivato il deferimento del quale vi abbiamo parlato nella giornata di ieri.

Ma quale sarebbe stato questo accordo trovato tra le parti: si parla principalmente se non esclusivamente di una sanzione economica, quindi una multa, che non avrebbe toccato – almeno per questo filone – la classifica della squadra adesso allenata da Massimiliano Allegri. Finita qui? Macché: il patteggiamento sarebbe ancora possibile, ma adesso dovrà essere proposto direttamente al Tribunale Federale, che potrebbe rispondere come ha fatto il CONI. Insomma, nulla è ancora deciso.