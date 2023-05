Riunione con Florentino Perez e addio Real, UFFICIALE: Ancelotti dice tutto

Futuro Mourinho e rivelazione ufficiale di Ancelotti. Il tecnico del Real Madrid svela tutto, ecco cosa è successo.

Il nome di José è stato certamente uno di quelli più discussi e chiacchierati nel corso di questi ultimi mesi. Una personalità e un palmares così importanti concorrono senza dubbio nel porre un personaggio del genere sempre al centro dell’attenzione, come emerso anche dalle tante discussioni nate nel recente passato relativamente alla conduzione e alla gestione di un tecnico che, lungi da inutili estetismi, ha fin qui fatto di unità, pragmatismo e attenzione un filo rosso della propria gestione in casa Roma.

La seconda finale europea da lui conquistata in soli due anni rappresenta certamente un importante segnale, da corroborare però in queste ultime settimane di stagione che non pochi responsi potrebbero regalare su plurimi fronti, calcistici e non solo. Dai primi, con ogni probabilità, dipenderanno anche le sentenze legate alle decisioni della società su alcuni aspetti, incluso il futuro di un Mourinho che potrebbe non rispettare del tutto l’accordo contrattuale trovato con i Friedkin a maggio 2021.

Ancelotti tra Real Madrid e Brasile, UFFICIALE: l’annuncio in conferenza

Legato contrattualmente alla Roma fino al 2024, la posizione di José sembra comunque non solidissima, alla luce di tanti incastri e situazioni che non riguardano unicamente i risultati, circa i quali, ad oggi, non si può che asserire e riconoscere il gran lavoro condotto con maestria fino a questo momento su Pellegrini e compagni.

Se questi ultimi resteranno sotto l’egida dello Special One oppure no sarà possibile comprenderlo tra non molto, quando giungeranno finalmente le sentenze di fine campionato e quando, con ogni probabilità, arriverà la decisione circa la conferma o la separazione di chi, qualsiasi cosa accadrà, resterà a lungo nel cuore dei tifosi della Roma. Restando in tale ambito, non passino inosservate le parole spese da Carlo Ancelotti dopo la sconfitta rotondissima contro il Manchester City, a detta di molti possibile goccia in grado di generare lo scossone definitivo per l’addio.

In queste ore, alla vigilia della sfida al Valencia, Ancelotti si è però espresso con grande chiarezza sul proprio futuro, del quale si era sottolineata anche una possibile ingerenza di Mourinho, finito secondo diversi media spagnoli nuovamente nel mirino di Florentino Perez. “Il club mi ha garantito che continuerò qui anche il prossimo anno. Ho avuto una riunione con Florentino Perez nella giornata di ieri e abbiamo deciso di andare avanti con la stessa voglia di fare bene. Conoscete la mia situazione e io intendo rispettare il mio contratto, fino al 2024 e magari anche oltre”.