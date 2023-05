Roma, nuovo innesto dei Friedkin: colpo da Playstation

Roma, nuovo innesto dei Friedkin: la società giallorossa ha trovato una nuova figura da inserire all’interno del club. Ecco di chi si tratta e che ruolo avrà dentro Trigoria

Non solo mercato. Non solo campo. Non solo la finale di Budapest. La Roma si muove anche per gli uomini chiave dietro la scrivania. Uomini che devono sicuramente aiutare il club nelle proprie scelte e sicuramente devono aiutare il club ad aumentare il proprio appeal.

E di questi giorni infatti, secondo quanto riportato questa mattina da Il Tempo, un’altra nomina dopo Lina Souloukou, che è andata a coprire il ruolo di Ceo e di general manager prendendo il posto di Berardi. La società giallorossa ha un nuovo Senior Director Marketing: si chiama Michael Appiagyei, inglese, laureato alla Brunel University, che entrerà nelle prossime settimane a fare parte della squadra di Michael Wandell, il Chief Commercial and Brand Officer.

Roma, Appiagyei è il nuovo innesto dei Friedkin

Appiagyei andrà a coprire quindi un posto che è vacante dallo scorso mese di marzo, lasciato vuoi da Valerio Gori passato all’Atletico Madrid e poi ricoperto ad interim da Paolo Monguzzi.

Il manager inglese ha più di dieci anni di esperienza in aziende assai importanti: è stato Global Marketing a Netflix, poi Marketing Manager a Sky e anche Senior Global Brand Lead alla Playstation. Il suo ruolo – svela ancora il quotidiano – sarà quello di occuparsi della brandizzazione e delle campagne marketing della società giallorossa.