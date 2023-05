Stangata Juventus, Serie A stravolta: doppia penalizzazione

Stangata Juventus, Serie A stravolta: il patteggiamento non c’è stato e la penalizzazione potrebbe essere doppia. Ecco tutti gli scenari possibili

Ieri il nuovo deferimento ai danni della Juventus ha di nuovo rimesso tutto in discussione. Allora: lunedì ci dovrebbe essere la sentenza sulla questione plusvalenze, quella che inizialmente aveva dato 15 punti di penalizzazione ai bianconeri che poi il Collegio di Garanzia del Coni aveva annullato. Poi arriverà quella per la manovra stipendi.

Sì, il deferimento dimostra una cosa: le trattative tra il club bianconero e la FIGC per un patteggiamento, se mai ci sono state, almeno per ora non hanno portato a dei risultati. Ancora un accordo si potrebbe trovare, ma se fino ad ora non è stato fatto, appare difficile che ci possa essere un cambio di rotta nelle prossime settimane. E intanto la procura federale è andata avanti con il proprio lavoro chiudendo di fatto un’altra inchiesta. Ma cosa rischia la Juve? La domanda se la sono fatta tutti e adesso facciamo anche noi un poco di chiarezza.

Stangata Juventus, quello che potrebbe succedere

Sembra difficile che questo secondo deferimento che riguarda la manovra stipendi possa finire entro il 30 giugno, data che chiude la stagione attuale. Si andrà quasi sicuramente oltre e allora, oltre quella che arriverà lunedì, o al massimo la prossima settimana, il giornalista Nicolino spiega che all’orizzonte c’è una penalizzazione anche per la prossima annata.

Insomma, una doppia stangata per la squadra di Massimiliano Allegri che non solo potrebbe chiudere fuori dalle Coppe quest’anno – si punterà a questo, a quanto pare – ma anche una per il prossimo anno, con un altro campionato che di fatto taglierebbe fuori i piemontesi sia dallo scudetto sia da un’ipotetica corsa alle prossime coppe europee. Sì, perché i punti potrebbero essere tanti. E c’è qualcuno che parla anche di retrocessione…