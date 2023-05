Calciomercato Roma, Juventus fatta fuori: intrigo De Zerbi

Calciomercato Roma: clamorosa notizia dell’ultima ora che riguarda Matteo De Zerbi, con la Juventus ormai fatta fuori

Fin dalla sua prima esperienza alla guida dei neroverdi Roberto De Zerbi ha dimostrato di essere in grado di portare le sue squadre a rendere ben al di sopra delle sue potenzialità, ma non è l’unica caratteristica che lo ha contraddistinto.

Il Sassuolo sotto la sua guida ha espresso un gioco verticale sempre quotato all’attacco, particolare che ha sempre permesso alla squadra di conquistare buoni piazzamenti e di far crescere i tanti giovani presenti in rosa. Questo lo ha portato ad attirare l’attenzione di molti club in giro per l’Europa, in particolare lo Shakhtar Donetsk, che decise di portarlo in Ucraina.

Complice la delicata situazione in cui si trova il paese si è visto costretto ad abbandonare anzitempo, per poi trovare casa a Brighton. In Premier League De Zerbi dovette subentrare a Potter, che ha lasciato un’eredità pesantissima, con la squadra in piena lotta per un posto in Europa.

Ad oggi il Brighton esprime uno tra i migliori football d’oltremanica, per ammissione dello stesso Pep Guardiola, che ha riconosciuto quella del tecnico italiano come la miglior rosa in termini di costruzione dal basso.

Calciomercato Roma: intrigo De Zerbi e Juventus fatta fuori

Non è chiaro quale sarà il futuro di Roberto De Zerbi, se ci possa essere o meno una big su di lui per la prossima stagione, nel frattempo però il Brighton non sta perdendo tempo, cercando di migliorare la rosa nella prossima finestra di calciomercato per ottenere risultati ancora più sorprendenti nella prossima stagione.

Per farlo la società ha individuato un nome in particolare, seguito da Roma e Juventus, ovvero il centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi. La scorsa estate era vicinissimo al ritorno nella capitale, ma poi alla fine non se ne fece più niente a causa delle elevate richieste dei neroverdi, ma qualcosa potrebbe cambiare.

Secondo quanto riportato da Football Insider sul centrocampista ventitreenne ci sarebbe addirittura l’interesse del Manchester United. Il Brighton però potrebbe perdere molti giocatori chiave in estate, tra cui l’argentino Alexis Mac Allister, ecco perché i Seagulls potrebbero anche arrivare ad accontentare le richieste del Sassuolo, beffando così Roma e Juventus.