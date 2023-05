Infortunio e cambio obbligato: a rischio per Siviglia-Roma

Costretto ad uscire pochi minuti dopo il fischio d’inizio della ripresa: ha dato forfait dopo un contrasto di gioco. Tutti i dettagli.

Il preziosissimo pareggio ottenuto sul campo del Bayer Leverkusen è valso per la Roma l’accesso alla finale di Europa League. Obiettivo strepitoso per gli uomini di Mourinho, che con caparbietà e consapevolezza dei propri mezzi hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo, riuscendo ad avere la meglio sull’organizzatissima compagine di Xabi Alonso.

In finale Dybala e compagni se la vedranno con il Siviglia. Gli andalusi, che dopo il gol di Vlahovic sembravano spacciati, sono riusciti a ribaltare la Juventus e batterla ai supplementari. Dopo un inizio di stagione disastrosa, gli andalusi hanno rialzato la china dopo il ribaltone della guida tecnica. Con Mendilibar è tutto un altro Siviglia, con gli andalusi che sono impegnati in questi istanti nel derby contro il Betis.

Siviglia, Oliver Torres infortunato: in dubbio per la Roma?

Il sentitissimo derby di Siviglia ha visto nella prima frazione di gioco le due squadre viaggiare sui binari del perfetto equilibrio, con pochi spunti da ambo le parti. Dopo qualche minuti dall’inizio della ripresa, però, ecco il primo colpo di scena. A causa di un contrasto, infatti Oliver Torres è stato costretto ad alzare bandiera bianca. L’esterno offensivo, infatti, ha immediatamente sollecitato l’attenzione dello staff sanitario del Siviglia, uscendo poco d0po.

Le sue condizioni chiaramente verrano valutate nel corso delle prossime ore. Probabile che Torres possa sottoporsi agli esami strumentali di rito per capire con maggior precisione l’entità del guaio fisico subito. Vi forniremo ulteriori ragguagli nel caso in cui trapelassero notizie ufficiali in tal senso. A dieci giorni dalla finale di Budapest, da capire se effettivamente Oliver Torres possa risultare in dubbio in vista della sfida con la Roma.