Prendono Vlahovic: Abraham-Roma, adesso cambia tutto

Calciomercato Roma, l’intreccio con Vlahovic è servito e può regalare incastri a sorpresa per i giallorossi. Come cambiano le mosse di Tiago Pinto.

Con la chiusura della stagione ormai alle porte, il tam tam mediatico relativo ai prossimi colpi di mercato ha preso irresistibilmente quota. La Roma sotto questo punto di vista si è mossa in anticipo con le idee chiare sul modo con il quale rinforzare l’organico.

La scelta di puntare forte su N’Dicka ed Aouar, ad esempio, è un chiaro segnale della strada da perseguire. Allo stesso tempo, però, un ruolo importante sarà ricoperto dai possibili avvicendamenti in attacco. Né Belotti né Abraham sono infatti incedibili: se dovessero offerte importanti, un restyling completo del reparto offensivo non è affatto da escludere. Per l’ex bomber del Chelsea, in particolare, qualche sondaggio esplorativo effettuato dall’Inghilterra si è materializzato. Nulla di concreto, ma comunque un modo per tastare il terreno e cogliere eventuali feedback. Un possibile ritorno di fiamma del Manchester United, ad esempio, non è affatto da escludere.

Calciomercato Roma, Real Madrid su Vlahovic: effetto domino Abraham-United?

Nella ricerca spasmodica del numero 9 al quale affidare le chiavi del proprio attacco, in realtà, i Red Devils avevano messo gli occhi anche su Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo della Juventus, reduce da una stagione piuttosto tormentata nella quale ha fatto fatica a trovare quella continuità di rendimento che ci si aspettava, potrebbe lasciare Torino soprattutto se alla fine Allegri dovesse essere confermato sulla panchina bianconera.

La “Vecchia Signora”, complice anche le ben note vicende extra-campo, valuta il proprio gioiello non meno di 80 milioni di euro. La Juventus, del resto, avrebbe già individuato il potenziale erede di Vlahovic in Hojlund, altro profilo sul quale il Manchester United ha da tempo messo gli occhi. Secondo quanto riferito da As, però, sulle tracce di Vlahovic si sarebbe messo nuovamente il Real Madrid. I Blancos, infatti, sono alla ricerca di un attaccante che possa far rifiatare all’occorrenza Karim Benzema, chiamato anche quest’anno agli straordinari. Tra i nomi più apprezzati delle Merengues ci sarebbe proprio il numero 9 della Juve.

I buoni rapporti tra i bianconeri e il Real potrebbero facilitare l’operazione, anche se l’affare si preannuncia comunque complicato vista la valutazione della Juve. Importante, se non decisiva, sarà la volontà del giocatore. Staremo a vedere se l’intreccio Vlahovic-Abraham sull’asse Manchester-Madrid, dunque, possa veramente rimescolare le carte in tavola anche per la Roma, rivoluzionandone le strategie.