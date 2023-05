Roma-Salernitana, due assenze e un rientro: “Sono pronto”

Roma-Salernitana: altre due assenze in vista del prossimo match di campionato, dove però ci sarà un rientro importante.

Un finale di stagione che ha rischiato di essere condizionato dagli infortuni, ma fortunatamente, nonostante le assenze, la Roma è riuscita ad uscire vittoriosa dal doppio confronto con il Leverkusen, regalandosi così il pass per la finale di Europa League del prossimo 31 maggio.

In campionato però purtroppo è andata decisamente in maniera diversa. Poco più di un mese fa i giallorossi erano addirittura al terzo posto, in piena zona Champions, ma purtroppo poi qualcosa è cambiato. Le tante, troppe fatiche accumulate hanno fatto perdere terreno agli uomini di Mourinho, che ad oggi si ritrovano al settimo posto.

Era praticamente impossibile raggiungere gli obbiettivi in due competizioni differenti, soprattutto a causa delle assenze, ma ai giocatori va riconosciuto il grande sforzo fatto finora. Senza José Mourinho alla loro guida difficilmente saremmo potuti arrivare a questo punto, tuttavia adesso il peggio potrebbe essere passato, nonostante le due assenza con la Salernitana ci potrebbe essere un clamoroso ritorno.

Roma-Salernitana, altre due assenze ed un rientro per Mourinho: Llorente è pronto

Siamo alla vigilia della gara contro la Salernitana ed i giallorossi si sono ritrovati a Trigoria per l’allenamento di rifinitura. Ancora molti dubbi e molte assenze in vista della prossima gara, ma qualche buona notizia per Mourinho comunque è arrivata.

I recuperi di Smalling e Dybala procedono molto bene ed entrambi saranno quantomeno in panchina per il match di domani, ma non saranno gli unici. Oltre a loro infatti è vicinissimo al recupero Diego Llorente, che ha svolto la seconda seduta d’allenamento con il gruppo dopo quella di venerdì divisa tra campo e palestra.

Lo spagnolo è apparso carico in vista del suo rientro, come testimonia lo scatto da lui condiviso sui social che lo ritrae durante la seduta d’allenamento con la didascalia “Sono pronto”, sintomo di quanto il morale sia alto.

Se da un lato Llorente è in fase di recupero, dall’altro però ci sarà da fare i conti con altre due assenze. Domani infatti Mourinho non potrà contare su Celik e Spinazzola, entrambi devono fare i conti con alcuni risentimenti muscolare dovuti alla partita contro il Leverkusen, niente di preoccupante, ma verranno probabilmente esclusi per preservarli per le partite che contano.