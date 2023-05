Roma-Salernitana tra record e prime volte: non era mai successo

Dopo aver raggiunto la finale di Europa League giovedì scorso, la Roma torna in campo in Serie A contro la Salernitana

La giornata di domani potrebbe essere decisiva per le sorti del campionato della Roma, sia sul rettangolo verde che fuori dal campo. Dopo le decisioni del Collegio di Garanzia presso il Coni, la Corte d’Appello federale potrebbe dare una nuova penalizzazione alla Juventus, portandola nuovamente dietro ai giallorossi in classifica.

Tornando al calcio giocato, a partire dalle 18.30 allo Stadio Olimpico si disputerà la sfida contro la Salernitana. In caso di vittoria, la Roma effettuerebbe il contro sorpasso sull’Atalanta, vittoriosa sabato contro il Verona. Una sfida non certo semplice, vuoi per il turnover necessario dopo le fatiche di coppa, vuoi perché quella campana è una delle squadre più in forma d’Europa.

Roma-Salernitana, prima sfida tra tecnici portoghesi in Serie A

Da quando Paulo Sousa si è seduto per la prima volta sulla panchina dei campani, la Salernitana ha perso solamente due partite. Nel periodo che va dal 16 febbraio ad oggi, solamente Manchester City (zero sconfitte), Lens e Borussia Dortmund (una sconfitta) hanno fatto meglio nei cinque maggiori campionati europei.

La partita di domani dello Stadio Olimpico rappresenta, inoltre una prima volta assoluta per la Serie A. La sfida tra José Mourinho e Paulo Sousa sarà la prima nel nostro campionato tra due allenatori portoghesi.