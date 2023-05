Siviglia-Roma scriverà la parola fine: clamoroso ribaltone dirigenziale

Dalla Francia ne sono sicuri: l’avvicendamento potrebbe essere clamoroso. Il sostituto è già stato scelto: è molto di più di una semplice avvisaglia.

Gli ultimi passi di una stagione ancora tutta da vivere per una Roma che vuole provare ancora grandissime emozioni. Archiviato il dolcissimo pareggio ottenuto contro il Leverkusen, con il quale Matic e compagni hanno strappato il pass per la finale, i giallorossi si ritufferanno in campionato per provare a chiudere al meglio il campionato. La testa, poi, sarà inevitabilmente proiettata alla finale di Budapest con il Siviglia.

Gli andalusi sono riusciti ad estromettere la Juventus, battendo i bianconeri ai supplementari nella gara del Sanchez Pizjuan. Un’autentica impresa per gli andalusi, che nella gara di ritorno erano passati in svantaggio alla luce della rete siglata nella ripresa da Dusan Vlahovic. La compagine di Mendilibar, però, confermando gli enormi progressi evidenziati nella seconda parte di stagione, non si è scomposta e con Suso e Lamela ha prima portato la gara ai supplementari salvo poi piazzare l’allungo decisivo. Per il Siviglia, però, l’estate potrebbe portare a dei cambiamenti importanti in ottica dirigenziale.

Dalla Francia | Siviglia, Monchi a rischio: pronto Victor Orta

A tal fine, dunque, impossibile non passare in rassegna l’ultima indiscrezione che trapela dalla Francia, rilanciata più nello specifico da footmercato.net. Secondo quanto riferito, infatti, la permanenza di Monchi al Siviglia sarebbe tutt’altro che scontata.

Riflessioni in corso per il club andaluso, con la posizione dell’ex ds della Roma che sarebbe stata messa in discussione alla luce delle difficoltà riscontrate in una stagione comunque difficile per gli spagnoli. Ma c’è di più. Stando alla medesima fonte, infatti, il Siviglia starebbe già caldeggiando il sostituto di Monchi, con il profilo di Victor Orta in pole position. Quella che porta all’ex ds del Leeds rappresenta una delle opzioni più calde nel caso in cui le strade con Monchi dovessero effettivamente dividersi. E chissà che proprio l’incrocio con la Roma non possa essere l’ultimo appuntamento (in campo europeo) del dirigente spagnolo tra le fila del Siviglia.