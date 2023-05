Addio Mourinho Roma, Zazzaroni sicuro: “È l’ennesimo segnale”

Addio Mourinho, Zazzaroni sgancia la bomba sul futuro dello Special One sulla panchina della Roma e ammette: “È l’ennesimo segnale”

Il grande lavoro svolto da José Mourinho sulla panchina della Roma, nonostante le critiche, è sotto gli occhi di tutti. Prima di lui abbiamo visto spesso una squadra “bella” e divertente da vedere, ma purtroppo troppo spesso inefficace e incapace di ottenere risultati concreti a lungo e breve periodo.

Prima di lui la Roma non vinceva un trofeo da oltre 10 anni, più precisamente il 2008, quando sotto la guida di Spalletti i giallorossi alzarono al cielo di Roma la nona Coppa Italia della sua storia. Da lì in poi saranno parecchie le delusioni che i tifosi dovranno affrontare, tra cui la sconfitta contro la Lazio nel derby del 26 maggio in finale di Coppa Italia.

Con lui in panchina la musica è decisamente cambiata. Il tecnico portoghese ha lavorato sui limiti mentali ancor prima di quelli tecnici dei giocatori a sua disposizione, ed il cambiamento è sotto gli occhi di tutti, non è un caso infatti che soprattutto grazie a lui sia arrivata la conquista del primo trofeo europeo della nostra storia, e appena un anno dopo una storica finale di Europa League.

Ad oggi però il suo futuro nella capitale appare tutt’altro che scontato, soprattutto dopo le dichiarazioni del noto giornalista, nonché direttore del Corriere Dello Sport, Ivan Zazzaroni, che ha parlato così delle future scelte della dirigenza americana.

Addio Mourinho, Zazzaroni ammette tutto: “È l’ennesimo segnale”

La seconda stagione di José Mourinho sulla panchina della Roma sta per volgere al termine e la domanda che si pongono i tifosi è sempre la stessa: quale sarà il suo futuro? Il suo nome è da tempo accostato ai top club del calcio europeo, come è normale che sia per un allenatore del suo calibro, c’è però una possibilità di vederlo ancora a Trigoria?

Il pressing del Psg, ma soprattutto i soldi dello sceicco, potrebbero convincerlo a lasciare l’Italia, con destinazione Parigi, ma non molto tempo fa lo stesso Mourinho ha smentito queste voci, dicendo di non aver mai parlato con la società transalpina.

Proprio riguardo il suo futuro è voluto intervenire Ivan Zazzaroni, figura giornalistica molto vicina al portoghese oltre che direttore di uno dei maggiori quotidiani sportivi italiani, le sue parole nel corso della trasmissione radio “Tutti convocati” di Radio 24 però suonano come un fulmine a ciel sereno, soprattutto dopo che non molto tempo fa si era detto sicuro del fatto che lo Special One sarebbe rimasto ancora un anno a Roma:

“Mourinho sta giocando per la finale di Europa League e non per il piazzamento in campionato. Mi sembra l’ennesimo segnale che lui l’anno prossimo non ci sarà più a Roma, a meno che non succeda qualcosa di veramente imprevisto al momento”