Calciomercato Roma, chiamata Juve per Dybala: ecco cosa è successo

Calciomercato Roma, la mossa della Juventus che avrebbe cominciato a scandagliare il terreno per capire la fattibilità dell’operazione Dybala. Le ultime.

Nella stagione della Roma che vuole continuare a stupire, il ruolo giocato da Paulo Dybala è stato tutt’altro che indifferente. L’attaccante argentino, infatti, si è letteralmente caricato sulle spalle, rappresentando la perla da un punto di vista tecnico di una squadra che non può assolutamente prescindere dalle giocate del suo fantasista.

Il numero 21 ha sempre risposto presente. Anche nei frangenti in cui la “Joya” ha dovuto convivere con fastidiose noie fisiche. Rivitalizzato dalla chiamata di Mourinho che lo ha messo subito al centro del progetto, giallorosso, consegnandogli le chiavi dell’attacco, il numero 21 ha ripagato la fiducia dello “Special One” con giocate di qualità, personalità e qualità messe al servizio della squadra.

Biglietto da visita niente male per chi da altre parti era considerato una prima donna. Messaggio ai detrattori che non è tardato ad arrivare. L’importanza di Mourinho nell’acquisto dell’ex Juve – come già accennato – non può non essere trascurata. Tuttavia il futuro dello Special One sulla panchina della Roma, nonostante i risultati ottenuti dal tecnico lusitano, non è stato ancora sciolto in maniera definitiva.

Calciomercato Roma, contatto tra l’agente di Dybala e la Juve: le ultime

Affermare che il futuro di Dybala sia subordinato alle scelte di Mou equivarrebbe a sminuire il ruolo di un club che sta acquisendo sempre più una dimensione internazionale. Tuttavia, è chiaro che non si può non esaltare il grande feeling che intercorre tra i due. Dopo una stagione nella quale è tornato a fare la voce grossa, Dybala ha ripreso a calamitare l’interesse di vari club. Tra questi, occhio alla Juventus.

Secondo quanto riferito dall’insider Sebastiano Sarno, infatti, i bianconeri avrebbero contattato l’agente di Dybala. Una chiacchierata informale per capire la situazione dell’argentino ed avere maggiori dettagli sulla clausola rescissoria che lega il numero 21 alla Roma. In realtà al momento della firma di Dybala, i giallorossi hanno fatto inserire due clausole. Una per l’estero (dal valore di 12 milioni di euro) e una per l’Italia (pari a 20 milioni). Quest’ultima, però, potrebbe essere annullata. Come? Facendo firmare a Dybala un contratto da 6 milioni di euro a stagione. Ad ogni modo l’eventuale sondaggio della Juve non spaventa affatto la Roma, forte del gradimento totale del calciatore e della sua volontà di continuare a sposare un progetto che lo ha entusiasmato sin dai primi istanti.