Calciomercato Roma, gol e firma: “Non manca tanto”

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale per la firma in estate. “Non manca tanto”, ecco le sue dichiarazioni.

La singolarità e la delicatezza dell’attuale momento giallorosso emerge anche dalla consapevolezza di aver quasi definitivamente abbandonato il treno campionato per approdare in Champions League. Quello che è sempre stato un obiettivo di Tiago Pinto e dei Friedkin (ma non per Mourinho, come ribadito dallo stesso mister in queste ore), rischia adesso di passare unicamente dal responso degli almeno novanta minuti contro il Siviglia il prossimo 31 maggio.

In quel di Budapest, infatti, la seconda finale europea consecutiva per Pellegrini e colleghi permetterà di capire non poche cose, su plurimi aspetti. Se la situazione in campionato restasse invariata, la Roma potrebbe apparecchiare buona parte del proprio futuro proprio in Ungheria, dove giungeranno sentenze in grado di avere un impatto tutt’altro che marginale anche ai fini dei margini di manovra di una società che ha fin qui operato ai fini di una costruzione di una rosa vincente ma ben calibrata, pienamente rispettosa dei paletti di cui tutti sappiamo.

Calciomercato Roma, annuncio El-Shaarawy sul rinnovo: “La società sa delle mie intenzioni”

Gli aspetti da affrontare, come detto, toccheranno sicuramente una pluralità di fattori che passeranno dal prato verde e che permetteranno di comprendere non poche cose su mister, permanenze e possibili addii, ad oggi rappresentati incognite eterogenee strettamente correlate ad un presente che resta vivissimo e da affrontare con la massima serietà e attenzione.

Tra i tanti, non dovranno essere sottovalutati i discorsi legati ai possibili addii nonché anche di rinnovi che permettano di perdere a condizioni poco vantaggiose giocatori fin qui rivelatisi importanti. Come già capitato a Henirx Mkhitaryan e (a condizioni e cifre diverse due anni fa) a Edin Dzeko, diversi giallorossi potrebbero dire addio in modo quasi beffardo a fine campionato.

Tra questi, si segnala certamente Stephan El Shaarawy, reduce dal gol valso il momentaneo 1-1 con la Salernitana e rivelatosi fino a questo momento il solito giocatore dalla grande dedizione e disponibilità, frutto di una serietà che hanno da sempre contraddistinto la propria carriera e questa lunga parentesi nella Capitale. Ai microfoni Sky Sport, in particolar modo, il Faraone ha così parlato del proprio futuro, ad oggi contrattualmente destinato a separarlo dalla Roma il 30 giugno.

“Non manca tanto alla scadenza ma dopo il campionato e la coppa parleremo del rinnovo. La società sa delle mie intenzioni ma adesso sono concentrato sulle partite che mancano insieme a tutti i miei compagni“.