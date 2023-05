Calciomercato Roma, la doppietta inguaia Pinto: l’aumento è duplice

Calciomercato Roma, la doppia inguaia Pinto: l’aumento non è solo il prezzo ma anche la concorrenza. Ecco quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane

Ieri sera in Argentina è iniziato il Mondiale Under 20. E l’Italia di Faticanti e Pisilli ha battuto contro ogni aspettativa, il Brasile: 3-2 il finale per gli azzurrini di Nunziata, che hanno chiuso la pratica nel primo tempo grazie alla rete di Prati dopo 11 minuti e la doppietta dell’ex Inter Casadei.

Poi, nella ripresa, i verdeoro hanno ovviamente cercato di rientrare in partita, e per poco non ci sono riusciti. Ora, la notizia potrebbe essere positiva, come potrebbe essere negativa, visto che i due gol brasiliani sono stati siglati dall’attaccante del Santos Marcos Leonardo, un elemento che è stato accostato alla Roma nei giorni scorsi, e che ha (aveva), un valore di mercato di 20 milioni di euro.

Calciomercato Roma, il prezzo lievita

Sì, perché la doppietta messa in un Mondiale, potrebbe senza dubbio far lievitare il prezzo del giocatore. Si sa, quando ci sono queste manifestazioni, gli occhi del Mondo sono tutti puntati verso quei gioiellini pronti a esplodere. Una situazione che in questo caso riguarderà ovviamente anche Marcos Leonardo.

Il centravanti infatti potrebbe anche trovare altre reti in questa competizione, visto che i prossimi avversari del Brasile saranno Nigeria e Repubblica Dominicana, di certo non al livello dell’Italia. E altri gol quindi sono all’orizzonte, gol che potrebbero far lievitare il prezzo di almeno altri 10 milioni di euro. Questo è il rischio, si sa, quando di mezzo c’è un Mondiale, quando di mezzo c’è un manifestazione così importante che mette in vetrina elementi con questo talento. Elementi che realmente possono fare la differenza. Vedremo quello che succederà nelle prossime settimane, ma i 20 milioni per Marcos Leonardo al momento potrebbero anche non bastare. E di conseguenza anche la concorrenza potrebbe aumentare. Un doppio guaio per Pinto. In ogni caso, per chiudere il discorso, il presidente del Santos era quello che sognava: un’asta internazionale per far lievitare il costo del cartellino.