Calciomercato Roma, colpo in attacco: spunta la data

La Roma ha messo nel mirino un giovane calciatore in rampa di lancio. Il direttore generale Pinto fa sul serio: pronta la proposta.

La Roma riflette, in vista del sessione estiva del mercato. Il club cercherà di potenziare la rosa, in modo tale da renderla più competitiva ad alti livelli tenendo stando bene attenta a rispettare i paletti economici imposti dalla Uefa. Nel mirino del direttore generale Tiago Pinto, in particolare, sono finiti giovani prospetti con ampi margini di crescita ma già pronti per esibirsi nei palcoscenici più prestigiosi.

La lista dei desiderata giallorossi, ad esempio, contiene il nome di Mateo Retegui. Il Tigre, a breve, provvederà a riscattarlo dal Boca Juniors per una cifra vicina ai 2 milioni. In seguito, lo venderà al miglior offerente. Il classe 1999, dal canto suo, ha già espresso la volontà di sbarcare in Serie A al fine di aumentare le proprie chance di restare nel giro della Nazionale guidata dal Ct Roberto Mancini. I capitolini sono in corsa ma la pista che conduce alla fumata bianca appare in salita, alla luce del forte interessamento mostrato anche dall’Inter.

Nel mirino di Pinto c’è anche Marcos Leonardo, che si sta imponendo al Santos a forza di gol ed ottime prestazioni. Il manager, per cercare di anticipare la concorrenza, in questi giorni ha provveduto ad allacciare i contatti con il suo entourage e a breve presenterà la prima offerta ufficiale. A svelare i dettagli della strategia romanista ci ha pensato oggi il giornalista Jorge Nicola del portale ‘Tnt Sports’.

Roma, pronti 20 milioni per Marcos Leonardo

Il manager, in particolare, metterà sul piatto 20 milioni complessivi per strappare il “si” del club brasiliano. La proposta in questione, inoltre, comprenderà il 30% della futura rivendita. Il club brasiliano, dal canto suo, vorrebbe aspettare la conclusione del Mondiale Under 20 in modo tale da venderlo ad una cifra superiore.

Le interlocuzioni sono destinate ad intensificarsi nei prossimi giorni. La Roma, infatti, vuole chiudere presto e in maniera positiva l’operazione. Marcos Leonardo, nei piani giallorossi, andrebbe a prendere il posto in rosa di Andrea Belotti il cui contratto (in scadenza a giugno) non verrà rinnovato. Classe 2003, ha debuttato tra i professionisti nel 2020 diventando un titolare nel Santos l’anno successivo. Per lui, fin qui, 140 presenze con indosso la maglia bianconera “condite” da 41 gol e 8 assist. Un buon bottino, che ha spinto la Roma ad accelerare. I giallorossi pianificano il loro futuro, la rivoluzione è alle porte.